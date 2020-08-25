Balıkesir polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Balıkesir'de polis il genelinde yaptığı uyuşturucu operasyonlarda 47 uyuşturucu şüphelisini yakalarken, adlî makamlara sevk edilen 9 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan 10 ayrı çalışmada 18 şahıs yakalandı, adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda, 110 adet sentetik ecza hap, 474,62 gram reçine esrar, 10,08 gram metamfetamin, 24,62 gram bonzai maddesi, 28 adet captagon hap, 4 kök kenevir bitkisi, 2 adet hassas terazi, bin 900 TL para ele geçirilmiştir. Erdek İlçesinde yapılan 3 ayrı çalışmada 6 şahıs yakalanmış, 2 gram metamfetamin, 29 gram esrar ele geçirildi. Edremit İlçesinde yapılan 6 ayrı çalışmada 10 şahıs yakalanmış, adli makamlara sev edilen 4 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. Yapılan aramalarda; 9,29 gram metamfetamin maddesi, 8,2 gram bonzai, 674 adet captagon hap, 153,96 gram esrar, 130 kök kenevir bitkisi, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 4 adet fişek, 765 TL para ele geçirildi.

Bigadiç İlçesinde yapılan 1 çalışmada 5 şahıs yakalandı. Ayvalık İlçesinde yapılan 2 çalışmada 4 şahıs yakalanmış, 2 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. Yapılan aramalarda; 4 gram metamfetamin, 13 gram esrar maddesi, 7 adet ecza hap, bin 100 TL para ele geçirildi.

Bandırma İlçesinde yapılan 5 çalışmada 7 şahıs yakalanmış, 1 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. Yapılan aramalarda; 1,55 gram esrar, 3,72 gram metamfetamin, 10,7 gram bonzai ele geçirildi. Havran İlçesinde yapılan 1 çalışmada 3) şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda 2 gram metamfetamin ele geçirildi.