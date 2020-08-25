İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Balıkesir’de polis il genelinde yaptığı uyuşturucu operasyonlarda 47 uyuşturucu şüphelisini yakalarken, adlî makamlara sevk edilen 9 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de polis il genelinde yaptığı uyuşturucu operasyonlarda 47 uyuşturucu şüphelisini yakalarken, adlî makamlara sevk edilen 9 kişi tutuklandı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan 10 ayrı çalışmada 18 şahıs yakalandı, adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda, 110 adet sentetik ecza hap, 474,62 gram reçine esrar, 10,08 gram metamfetamin, 24,62 gram bonzai maddesi, 28 adet captagon hap, 4 kök kenevir bitkisi, 2 adet hassas terazi, bin 900 TL para ele geçirilmiştir. Erdek İlçesinde yapılan 3 ayrı çalışmada 6 şahıs yakalanmış, 2 gram metamfetamin, 29 gram esrar ele geçirildi. Edremit İlçesinde yapılan 6 ayrı çalışmada 10 şahıs yakalanmış, adli makamlara sev edilen 4 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. Yapılan aramalarda; 9,29 gram metamfetamin maddesi, 8,2 gram bonzai, 674 adet captagon hap, 153,96 gram esrar, 130 kök kenevir bitkisi, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 4 adet fişek, 765 TL para ele geçirildi.


Bigadiç İlçesinde yapılan 1 çalışmada 5 şahıs yakalandı. Ayvalık İlçesinde yapılan 2 çalışmada 4 şahıs yakalanmış, 2 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. Yapılan aramalarda; 4 gram metamfetamin, 13 gram esrar maddesi, 7 adet ecza hap, bin 100 TL para ele geçirildi.


Bandırma İlçesinde yapılan 5 çalışmada 7 şahıs yakalanmış, 1 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. Yapılan aramalarda; 1,55 gram esrar, 3,72 gram metamfetamin, 10,7 gram bonzai ele geçirildi. Havran İlçesinde yapılan 1 çalışmada 3) şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.