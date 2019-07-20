Balıkesir polisi 147 kilo tütün ve çok sayıda makoron yakaladı

Yapılan tütün baskınlarında 147,5 kilo tütün ve 27 bin 600 dolu makoron ile 203 bin boş makoron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kom Şube Müdürlüğü görevlilerince Balıkesir il merkezi genelinde tütün ve tütün ürünleri satışı yapan 4 iş yerine yönelik yapılan çalışma neticesinde; 203 bin 400 boş bandrolsüz makaron, 27 bin 600 adet içi dolu makaron, 69 adet sigara sarma makinası, 147.5 kilogram açıkta satışı yapılan tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.D., B.E., H.G., A.D. ve M.E. adlı 5 kişi hakkında tahkikata başlanıldığı öğrenildi.