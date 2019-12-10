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Balıkesir polisi 16 aranan kişiyi yakaladı

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 16 kişiyi yakaladı.


Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 16 kişiden 1'i Gönen ilçesinde , 4'ü Burhaniye ilçesinde, 4'ü Edremit ilçesinde ve 7'si de Balıkesir İl Merkezinde olmak üzeri 16 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 16 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

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