Balıkesir polisi 3 yıllık uyuşturucu raporunu açıkladı

Balıkesir'de 2 bin 996 operasyonda 4 bin 667 şüpheliye uyuşturucu satmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, adli makamlara çıkarılan 565 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye genelinde uyuşturucu ile etkili bir şekilde mücadele kapsamında, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgelerinde 2016, 2017 ve 2018 yılının 11 aylık döneminde uzman polis ekipleri ve dedektör köpekler Eko, Helyus ve Toma'dan destek alınarak yapılan operasyonlarda 3 yıl içinde Balıkesir genelinde yaptığı operasyonlarda uyuşturucu madde kullanmaktan 2 bin 404 operasyonda 3 bin 450 kişiye işlem yapıldı. 592 operasyonda da bin 227 kişiye uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapıldı. Bu olaylarda yakalanan 565 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından narkotik suçlarıyla operasyonel mücadelenin yanında, ailelere, öğrencilere, öğretmenlere, zabıtalara, özel güvenlik görevlilerine, temizlik görevlilerine, kurumlara verilen seminerlerle de önleyici faaliyetler, narko-rehber projesi kapsamında Balıkesir'de çalışan personele hitaben 21 ayrı seminer düzenlenerek, toplamda 2 bin 370 kişiye narko-rehber eğitimi verildiği açıklandı.