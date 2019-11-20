Balıkesir polisi 5 zehir tacirini yakaladı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bandırma KOM Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik son 24 saatte yapılan 4 operasyonda toplam 5 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda 9,76 gram esrar, 14 adet uyuşturucu hap ve 5,50 gram metamfetamin ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen zehir tacirlerinden 1'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.