Balıkesir polisi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine ve sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülmekte olan projeli operasyon dosyası kapsamında yapılan ara yakalamalarda; 17,30 gr skunk esrar, 5 adet ecstasy hap ve 1 adet 9 mm tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri operasyonun ikinci aşamasında yaptığı eş zamanlı operasyonlarda, 21 kök kenevir bitkisi, 2,5 gr kubar esrar, 5 adet ecstasy, 1 adet 7,65 tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 16 adet 9 mm tabanca fişeği, 8 adet 7,65 tabanca fişeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği fişeği ve 16 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.