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Balıkesir polisi uyuşturucu tacirlerine 'dur' dedi

Balıkesir’de yapılan uyuşturucu operasyonunda Bursa’dan uyuşturucu getirdiği iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de yapılan uyuşturucu operasyonunda Bursa'dan uyuşturucu getirdiği iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Bursa'dan Balıkesir'e uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan Narkotik polisi plakası belirlenen aracı kontrol noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada 22 gram esrar, 10 adet ecstasy hap ve 0.83 gram bonzai ele geçirildi. Araç içinde bulunan K.S., M.K. ve G.İ.isimli 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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