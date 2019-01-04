Balıkesir polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Balıkesir'de polis ekipleri uyuşturucu madde tacirlerine göz açtırmıyor. Narkotik polisleri yaptıkları operasyonlarda 3 kişiyi gözaltına alırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyon sonucu üzerinde uyuşturucu ile yakalanan 3 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekipleri sorgulama sonrası Balıkesir merkez, Edremit ve Burhaniye'de yaptıkları operasyonda 26 gram esrar, 11 gram bonzai, 20 adet ecstasy hap, 5 adet uyuşturucu hap, 1 adet metamfetamin hap, 1 tabanca ve 18 adet 9 mm mermi yakaladı. Operasyonlarda Y.K., S.I. ve F.B. Balıkesir, Edremit ve Burhaniye'de polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltında bulunan 3 şüpheli ile ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.