İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Balıkesir’de polis ekipleri uyuşturucu madde tacirlerine göz açtırmıyor.

Balıkesir'de polis ekipleri uyuşturucu madde tacirlerine göz açtırmıyor. Narkotik polisleri yaptıkları operasyonlarda 3 kişiyi gözaltına alırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyon sonucu üzerinde uyuşturucu ile yakalanan 3 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekipleri sorgulama sonrası Balıkesir merkez, Edremit ve Burhaniye'de yaptıkları operasyonda 26 gram esrar, 11 gram bonzai, 20 adet ecstasy hap, 5 adet uyuşturucu hap, 1 adet metamfetamin hap, 1 tabanca ve 18 adet 9 mm mermi yakaladı. Operasyonlarda Y.K., S.I. ve F.B. Balıkesir, Edremit ve Burhaniye'de polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltında bulunan 3 şüpheli ile ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.