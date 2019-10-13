Balıkesir polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

57 ekip, 176 polis memuru ve 4 narkotik köpeğinin katıldığı uygulamada 15,65 gram bonzai, 5,61 gram esrar, 11,14 gram metamfetamin ve 6 adet sentetik hap ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde 57 ekip, 176 polis memuru ve 4 adet narkotik köpeği ile uygulama yaptı. Polis ekipleri uygulama esnasında parklar, bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia, tekel ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonlarının genel güvenlik ve asayiş yönünden denetimler yaptı. 109 park ve 146 araç kontrol edilirken, 49 araç sürücüsüne 14 bin 272 lira cezai işlem yapıldı. Yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 3 kişide yakalandı. Polis ekipleri yapılan denetimlerde, 15,65 gram bonzai, 5,61 gram esrar, 11,14 gram metamfetamin ve 6 adet sentetik hap ele geçirdi.

Ayrıca, 2 şahsa uyuşturucu madde ticaretinden, 7 Şahsa ise kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı.