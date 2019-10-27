Balıkesir polisi uyuşturucuya geçit vermiyor

Balıkesir'de polis ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Polis ekiplerince Balıkesir il genelinde yapılan günlük uygulamalarda, 17 şahıs yakalanırken çok miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Balıkesir genelinde polis ekiplerinin yapmış olduğu uyuşturucu uygulamasında kontrol edilen şüphelilerden 45 adet uyuşturucu nitelikli hap, 13,92 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 12 adet ekstacy hap, 35 mg LSD türü uyuşturucu, 183,34 gram esrar, 2 gram skunk, 1 gram toz esrar ile uyuşturucu madde satışında kullanıldığı değerlendirilen 300 adet kilitli naylon torba ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken 17 zanlıya ilgili soruşturma işlemlerine başlanıldı. Adli mercilere sevk edilen 1 kişi tutuklandı.