Balıkesir polisi uyuşturucuya savaş açtı

Polis ekipleri operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve hap ele geçirdi. Adli makamlara çıkarılan 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özellikle çocukları ve gençleri hedef alan uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak son 3 günde yapılan 10 operasyonda toplam 12 şahıs yakalanırken, şüpheli şahıslar S.F, H.G., R.A., M.Ç., A.Y., A.A., G.G., Ö.G., E.G., H.G., E.F., A.T. hakkında adli işlem yapıldı. 4 şüpheli ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Balıkesir'de gerçekleşen 4 operasyonda; 67 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, İlçelerde düzenlenen 6 operasyonda; 3 gram Esrar, 33 adet Ecstasy, 4,39 gram Bonzai, 47,05 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.