Balıkesir polisi uyuşturucuya savaş açtı

Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada 5 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan ve ticaretini yapmaktan işlem yapıldı.

Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlükleri görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 4 ayrı çalışmada toplam 5 kişi yakalandı. Polis ekipleri yaptıkları detaylı aramalarda 16, 68 gram bonzai maddesi ve 54 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.