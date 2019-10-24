İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir polisi uyuşturucuya savaş açtı

Balıkesir’de uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada 5 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan ve ticaretini yapmaktan işlem yapıldı.

Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada 5 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan ve ticaretini yapmaktan işlem yapıldı.


Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlükleri görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 4 ayrı çalışmada toplam 5 kişi yakalandı. Polis ekipleri yaptıkları detaylı aramalarda 16, 68 gram bonzai maddesi ve 54 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.