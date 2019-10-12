Balıkesir polisinde asayiş uygulaması

Uygulamada polis ekipleri silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli motorize ekipler, İlçe Ekipler Amirliği ve yaya ekipleri ile Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı 38 personel ve 18 ekiple birlikte Karesi ve Altıeylül bölgelerinde 8 farklı noktada yapılan şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde uygulamalarda alkol, muayene, sigorta, dur ihtarına uymama, kask takmamak, yaya trafiğine açık yolda araç sürme, ehliyetsiz sürücüler, tescilsiz araçlar hakkında yapılan uygulamada toplam 438 kişi ve 151 araç asayiş ve trafik yönünden incelendi ve 1 adet kurusıkı tabancaya idari işlem uygulanırken, toplamda 17 bin 467 TL cezai işlem uygulandı. Polis uygulamada M.A. adlı kişi den 4.95 gram esrar yakaladı. M.A. ve suç unsurları gerekli işlemler için ilgili polis merkezi amirliklerine teslim edildiği öğrenildi.