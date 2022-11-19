Balıkesir polisinden asayiş ve kaçakçılık operasyonu

Balıkesir'de Asayiş ve KOM polis ekiplerinin ayrı ayrı yaptıkları operasyonlarda toplam 18 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Karesi, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Erdek, Gönen, Havran ve Savaştepe ilçelerinde yapılan çalışmalarda 18 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, 80 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet dijital terazi, 3 litre sahte alkol ele geçirildi.