Balıkesir polisinden Güven ve Huzur uygulaması

Polis ekipleri uygulama esnasında çok sayıda aranan kişi ve suç aleti ele geçirdi.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında, Balıkesir'de de 20 ilçede asayiş denetimi yaptı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Terör, Narkotik, Kaçakçılık Organize, Mali Şube, Özel Hareket polislerinin katıldığı Güven ve Huzur uygulaması tüm ilçelerde gerçekleştirildi. Uygulamaya 166 ekip, 514 personel ve 2 dedektör köpek katıldı. 2 aşamalı uygulamada 286 açık mekanda 7 bin 901 kişiye GBT uygulaması yapılırken, bin 20 araç kontrol edildi ve 91 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı ve 15 araç trafikten men edildi. Polis ekipleri uygulama kapsamında haklarında arama kararı bulunan 15 kişi yakaladı. Denetim sonucunda araçlara 41 bin 1 lira ceza uygulandı.

Denetlemelerde ayrıca 1 adet çalıntı motosiklet, 8 adet uyuşturucu hap, 2 gram esrar, 13,92 gram sentetik kannabinoid, 12 adet tescil plakasız motosiklet, 1 adet 9 mm.çapında ruhsatsız silah 2 şarjör ve 19 adet fişek, 2 adet pompalı tüfek ve 6 adet kartuş, 2 adet kurusıkı silah ve 45 adet fişek ele geçirdi. Ayrıca 286 işyeri kontrol edilerek, 2 işyerine idari işlem yapıldı. 8 şahsa Adli ve İdari işlem yapılırken, 765 TL ceza uygulandı.