Balıkesir polisinden huzur uygulaması

Balıkesir polisi Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Çocuk, Narkotik, Trafik ve diğer birimlere bağlı 345 personel ile okullar ve çevresinde uygulama yaptı.

Polis ekipleri uygulama sırasında 216 okul çevresindeki park, bahçe, metruk bina, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia, tekel ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonlarında genel güvenlik ve asayiş yönünden denetimler yaptı.

Yapılan denetimlerde 3 bin 112 kişiye GBT sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı. 643 araç ile okul servisi kontrol edildi. 19 araç sürücüsüne idari işlem yapıldı. Ekipler ayrıca 379 umuma açık yeri, internet kafeyi, park ve bahçeleri denetledi ve 3 iş yeri hakkında da tutanak düzenledi.