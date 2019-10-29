Balıkesir polisinden kaçak sigara ve içki operasyonu

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir merkez ve Bandırma ilçesinde sahte içki ve kaçak tütün operasyonu yaptı. Yapılan operasyonlarda 22 litre sahte viski, 13 bin 880 adet içi dolu makaron, 17 bin 600 adet içi boş makaron, 50 kilo 800 gram kıyılmış açık tütün, 1 adet sanayi tipi elektrik panosuyla desteklenmiş sigara sarım makinesı, 1 adet 200 litrelik hava kompresör makinesi ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.