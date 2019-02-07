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Balıkesir polisinden organize suç örgütüne darbe

Balıkesir polisi 4 aydır takip ettikleri organize suç örgütünü çökertti.

11 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda silah ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Balıkesir merkezinde faaliyet yürüten silahlı suç örgütüne yönelik 4 aydır sürdürülen planlı çalışmalar ve takip neticesinde düğmeye basıldı. Şebeke üyelerinin nitelikli yağmaya teşebbüs, silahlı tehdit, kasten yaralama, işyeri kurşunlama, kumar oynatma, adam öldürmeye teşebbüs, uyuşturucu madde bulundurmak ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Zanlıların doktor aracılığı ile usulsüz rapor ayarladıkları ve bu sayede haklarındaki adli denetim kurallarını ihlal ettikleri belirlendi.


15 adrese sabahın erken saatlerinde özel harekat polisinin de iştirakiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 9 şüpheli evlerde yakalanırken, 1 kişi de dolap saklanırken yakalandı. Operasyonlarda 11 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, çelik yelek, çok sayıda çek ve meblağ kısımları boş bırakılan senet ve 34 bin 100 lira ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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