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Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı Macarlar Mahallesi’nde evinde uyuşturucu ürettiği iddia edilen B.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Macarlar Mahallesi'nde evinde uyuşturucu ürettiği iddia edilen B.Ö.'ye polis operasyon düzenledi. Polisin şahsa ait ev ve tarım arazisinde yaptığı aramada 2 kilo 540 gram esrar ve 260 kök Hint keneviri ele geçirildi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada, uyuşturucu ürettiği tespit edilen Altıeylül Macarlar Mahallesi'nde ikamet eden B.Ö.'nün evine operasyon düzenlendi. B.Ö.'nün ikametinde ve tarım arazisinde yapılan aramalarda 260 kök Hint keneviri, 2 kilo 540 gram esrar ile kenevir bitkilerini sulamak üzere kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi.


Gözaltına alınan B.Ö. ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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