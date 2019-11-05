Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

Operasyonlar sırasında çok miktarda uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 4 operasyonda toplam 7 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 35,58 gram esrar, 2,36 gram bonzai, 57 adet uyuşturucu hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirleri ile ilgili soruşturma devam ediyor.