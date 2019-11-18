Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 7 operasyonda toplam 10 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda;14,68 gram esrar maddesi, 5 adet ecstasy hap, 1,75 gram bonzai ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirleri ile ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.