Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 5 operasyonda toplam 11 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 1 gram esrar, 1,11 gram skunk, 1 gram metamfetamin ve 3 adet ecstasy hap ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslarla ilgili adli ve idari tahkikata devam ediliyor.