Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik son 48 saatte yapılan 8 operasyonda toplam 10 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda 25.59 gram esrar, 5.91 gram bonzai ile 404.20 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirleri ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.