Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 48 saatte yapılan 4 operasyonda toplam 10 şüpheli kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 1 gram esrar maddesi, 14.20 gram bonzai, 38.80 gram metamfetamin ile 1 adet tabanca ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler ile ilgili soruşturma devam ediyor.