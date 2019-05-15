Balıkesir Polisi'ne 6 yeni hizmet aracı

Törende konuşan Vali Yazıcı, "Balıkesir tam bir huzur şehri" dedi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğünün ihtiyaçlarını gidermek ve hizmet kapasitesini yükseltmek amacı ile Balıkesir Emniyet Hizmetlerini Güçlendirme Derneği tarafından alınan 5 araç ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından alınan 1 aracın teslim töreni gerçekleşti.

Yeni araçların teslim töreninde konuşan Balıkesir Emniyet Hizmetlerini Güçlendirme Dernek Başkanı Cüneyt Ermişler, Balıkesir halkının emniyet ve huzuru için çalışan emniyet müdürlüğü görevlilerine çok şey borçlu olduklarını söyledi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ise, Kuva-yi Milliye Polis Merkezi bahçesinde düzenlenen törende, emniyet teşkilatı olarak birinci önceliklerinin vatandaşların huzur ve güvenliği olduğunu söyledi.

Zeybek, "Hiç bir şekilde taviz vermeyiz"

Vatandaşın huzur ve güveni için de polisin 24 saat görevinin başında olduğunu vurgulayan İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, "Bu uğurda canla başla çalışıyoruz. Bununla ilgili hiç bir şekilde taviz vermiyoruz. Bu çalışmalarda gerekli araçların alınmasında hem genel müdürlüğümüz hem de derneğimiz gerekli araçları tahsis etmektedir. Balıkesir Emniyet Hizmetlerini Güçlendirme Derneği ile Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından güvenlik hizmetlerinin verimliliğinin arttırılması amacıyla 6 adet taşıtın alımı yapılmıştır. Balıkesir halkımıza daha iyi hizmet vermek için çalışmalarımıza özveriyle devam edeceğiz. Yeni alınan 6 araçla araç filomuzu genişlettik. Yeni araçlar, daha güvenli ve huzurlu Balıkesir için teşkilatımıza güç katacak" ifadesini kullandı.

Vali Yazıcı, "Balıkesir huzur şehri"

Vali Ersin Yazıcı da, polis merkezinde düzenlenen törende, Balıkesir'in huzur şehri olduğunu ifade ederek, huzur şehri özelliğini kazanmada da kolluk birimlerinin olduğu kadar halkın da büyük desteğinin bulunduğunu söyledi.

Törende şükran duygularını ifade eden Vali Yazıcı, "Bugün sizlerle beraber olmak bana onur veriyor, mutluluk veriyor. Bu araçların ilimize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Balıkesir güvenlik ve huzur anlamında ülkemizin önde gelen illerinden biridir. Bunu halkımızın desteğiyle birlikte güvenlik güçlerimizin üstün gayretiyle gerçekleştiriyoruz. Balıkesir'in huzur kenti oluşu noktasında Emniyet Teşkilatımız gözbebeğimiz. 24 saat Balıkesir'in huzuru için çalışıyorlar. Emniyet Teşkilatımız ülkemizin birlik, dirlik ve güvenliği konularında vazgeçilmez kurumlarından biridir. Emniyet Teşkilatını hem yetişmiş insan kalitesi hem de araçlar açısından iyi donatmalıyız. Yeni alınan araçlarla birlikte polisimiz güvenlik ve huzur için gerekli hizmetleri daha verimli ve kaliteli şekilde yerine getirecek. Balıkesirliler adına hepinize tek tek teşekkür ediyorum" dedi.

Kuva-yi Milliye Polis Merkezinde gerçekleşen törene Vali Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Balıkesir Emniyet Hizmetlerini Güçlendirme Dernek Başkanı Cüneyt Ermişler, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ile diğer ilgililer katıldı.