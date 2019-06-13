Balıkesir pullusu Karesi'de yeniden canlanıyor

Balıkesir'e özel bir gelinlik olan Balıkesir pullusunu, Karesi ilçesinde tekrar canlandırmak için kurs açıldı.

Balıkesir'e mahsus bir gelinlik olan Balıkesir pullusu, Karesi Belediyesi, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Karesi Halk Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle Kocaavşar Mahallesi'nin kadınları tarafından yıllar sonra yeniden günlük hayatın bir parçası haline getirildi. Açılan kursa katılan 25 kursiyer kursu tamamlayarak sertifikalarını aldı. Sertifika törenine katılan Karesi Belediye Başkan Vekili Uğur Türkmen ve İŞKUR İl Müdürü Nazım Balcı kursu başarıya tamamlayan kursiyerleri tebrik ederek sertifikalarını verdi.

Balcı, “Unutulmaya yüz tutan mesleklere destek sürecek”

Törende konuşan İŞKUR Müdürü Balcı, Balıkesir'de unutulmaya yüz tutan zanaat ve mesleklerden birini yaygınlaştırmaya çalıştıklarını ifade ederek, “Buna ilişkin daha önce yine Karesi Belediyemizin destekleriyle Kamçılı'da yine bir kurs yapmıştık. Bu İŞKUR olarak 2. kursumuz. Biz kurum olarak kursiyerlerimize günlük cep harçlığı vererek genel sağlık sigortalarını karşıladık. Yaklaşık 40 bin lira gibi desteği söz konusu oldu. Bu tür kurslara, unutulmaya yüz tutmuş mesleklere yönelik kurslara destek vermeye devam edeceğiz. Bu meslekleri hayata geçirmeye çalışan herkese desteğimiz olacak. Katkı sunan Karesi Belediyemize ve Karesi Halk Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz” dedi.

Türkmen, ‘Bir milleti millet yapan gelenek ve görenekleridir'

Karesi Belediye Başkan Vekili Uğur Türkmen, törene katılamayan Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın kursiyerlere selamlarını iletti. Bir milleti millet yapanın maddi değerler olmadığını söyleyen Türkmen, “Bir milleti millet yapan gelenek ve görenekleridir, kültürel değerleridir. Sizleri bu çabalarınız için kutluyor ve Türk milleti bireyi olarak teşekkür ediyorum. Kursa desteklerinden dolayı İŞKUR ve Karesi Halk Eğitim müdürlerimize teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklere Karesi Belediyesi olarak her zaman katkı sunmaya devam edeceğiz. Karesi Belediyesi olarak Türk Milleti'nin değerlerinin sonsuza kadar devam etmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Türkmen ve Balcı kursiyerler tarafından açılan sergiyi gezerek, yapılan ürünler hakkında bilgiler aldılar.