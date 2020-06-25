Balıkesir Roman Federasyonu Körfez Başkanları Ayvalık'ta buluştu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Balıkesir Roman Federasyonu bünyesindeki Roman derneklerinin Edremit Körfez temsilcileri Ayvalık Belediyesi'ne ait İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Ayvalık Bir Ömür Roman Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda; Balıkesir Roman Federasyonu Başkanı Oktay Sümertaş ve Edremit Körfezi'nin Roman dernek başkanlarının yanı sıra Ayvalık Hamdibey Mahallesi Muhtarı Rafet Taşkara da hazır bulundu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ayvalık Bir Ömür Roman Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ömür Yar, federasyon bünyesindeki Roman derneklerinin ekonomik anlamda yaşanılan olumsuzluklardan dolayı çok ciddi sorunlarının bulunduğuna işaret etti.

Edremit Körfezi'ndeki Roman derneklerinin kendilerine ait herhangi bir dernek binasının bulunmadığını kaydeden Başkan Yar, bu konuda federasyon yönetiminden derneklerin eksikliklerinin giderilmesi için gerek Balıkesir Valiliği gerekse Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile derneklerin kurulu olduğu ilçe belediyelerinden gerekli kaynakların sağlanmasını talep etti.

Korona virüs pandemisine karşılık alınan önlemler nedeniyle Balıkesir genelindeki günübirlik işlerde çalışarak ekmeğini ve ailesinin geçimini sağlamaya çalışan pek çok Roman vatandaşın mağdur olduğuna dikkat çeken Ömür Yar, “Ayvalık'ta pandemi sürecinde mahalle muhtarımız Rafet Taşkara, mahallede yaşayan Roman vatandaşlarımızın gıda ihtiyaçlarını giderebilmek için adeta insanüstü çabalar içerisinde oldu. Çok şükür Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi başta olmak üzere ilçemizin duyarlı işadamlarının katkılarıyla sokağa çıkamadığı için ailesinin rızkını bulamayan yüzlerce Roman vatandaşımızın karınları doyurulmuş oldu. Bu özverili çabaları nedeniyle kendisine ve Ayvalık Kaymakamlığı ile Ayvalık Belediyesi'ne sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

17 aydan bu yana Balıkesir Roman Federasyonu Başkanlığı görevini sürdüren Oktay Sümertaş'ın bu süreçte federasyona bağlı olan derneklere herhangi bir katkıda bulunmadığı savunan Ömür Yar, “Bizler dernek olarak Balıkesir Federasyonumuzun en kısa sürede daha aktif ve atak olup, başarılı olacak yeni bir yönetimin gelmesi için en geç bir ay içinde seçime gidilmesi gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.

Ömür Yar, toplantının yapılabilmesinde emeği geçen Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ile Belediye Başkanı Mesut Ergin'in yanı sıra toplantıya katıldığı için Ayvalık Hamdibey Mahallesi Muhtarı Rafet Taşkara'ya teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Ayvalık Bir Ömür Roman Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ömür Yar'ın açıklamalarının ardından söz alan Balıkesir Roman Federasyonu Başkanı Oktay Sümertaş da yaşanılan pandemi sırasında il genelindeki Roman vatandaşların sıkıntılarını başta Balıkesir Valiliği olmak üzere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine duyurduklarını, bunun sonucunda da il genelinde devletin yardımlarının aktarılmasına katkıda bulunmaya çalıştıklarını söyleyerek kendisini savundu.

Edremit Körfezi'nde federasyon bünyesindeki dernek başkanlarının da Ömür Yar'ın açıklamalarına benzer eleştirilerine maruz kalan Balıkesir Roman Federasyonu Başkanı Oktay Sümertaş, “Seçim isteyen arkadaşlarımızın talebi üzerine en yakın zamanda federasyonumuzun genel kurulunu toplayacağız ve bu toplantıda seçimleri de gerçekleştireceğiz” diye konuştu.