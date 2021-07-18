Balıkesir sahillerinde asayişi atlı timler sağlayacak

Yaz sezonunun devam ettiği şu günlerde Jandarma'ya bağlı atlı timler Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde göreve başladı.

Balıkesir, Ayvalık ilçesi, Küçükköy Mahallesi'nde bulunan sahil bölgesi ve plajlarda vatandaşların emniyet ve asayişinin sağlanması hedefiyle Nevşehir Jandarma At-Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) bünyesinde bulunan atlı birlik yaz dönemi boyunca görevlendirildi. Atlı tim sahil bölgesinde meydana gelebilecek muhtemel olayları önlemek, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak hedefiyle devriye faaliyetine başladı.

Sahil bölgesinde özel eğitimli atları ile devriye gezen jandarma atlı timleri turistlerden büyük ilgi görüyor. Birçok turist atlı timler ile fotoğraf çektirdi.