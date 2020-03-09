Balıkesir, seçkin destinasyon olmaya aday

Proje kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gelen heyet, Balıkesir'in alternatif turizm destinasyonlarını ziyaret ederek yöresel tatların lezzetlerine baktı.

Balıkesir; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Avrupa Komisyonu İşletme ve Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve teması "Sağlık ve Esenlik Turizmi" olarak belirlenen Avrupalı Seçkin Destinasyonlar projesinde ilk 5 şehir arasına girmeyi başardı. Proje kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 6 uzman, şehirde alternatif turizm destinasyonlarını gezerek bilgiler aldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile bir çok sivil toplum kuruluşunun paydaş olarak yer aldığı Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında heyet; Sındırgı, Edremit, Ayvalık ve Havran'ı ziyaret etti ardından Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile bir araya geldi. Şehrin alternatif turizm destinasyonlarını ziyaret eden heyet ayrıca zeytin ve zeytinyağı ile yöresel ot yemeklerinin de tadına baktı.

"Bu şehri çok seviyorum"

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı A. Mekin Tüzün'ün Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nin faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptığı ziyarette konuşan Başkan Yücel Yılmaz, Balıkesir'in potansiyeli yüksek ve özgün bir şehir olduğunu ifade ederek, "Balıkesir'i gezip gördüğüm her defasında yeniden aşık oluyorum. Bu şehri çok seviyorum" dedi.

"Turizmi on iki aya yayacağız"

Tarım ve turizmin geliştirilmesi üzerinde önemle çalıştıklarını vurgulayan Başkan Yücel Yılmaz, termal kaynaklardan ormanlara, mavi bayraklı plajlardan tarihi ve gastronomik değerlere, ulaşım ağlarından iklimsel avantajlarına kadar Balıkesir'in sağlık ve esenlik turizmi için aranan tüm kriterlere sahip bir il olduğunu kaydetti. Yılmaz, "Alternatif turizm kaynaklarını değerlendirerek turizmi 12 aya yayacak çalışmalar yapıyoruz. Balıkesir sağlık turizminin başkenti olmaya aday" açıklamasında bulundu.

Avrupa çapında tanıtımı yapılacak

Turist destinasyonlarının ortak ve farklı özellikleri ile bölgenin değerlerine dikkat çekmeyi, turizmin sürdürülebilirliğini sağlayarak ekonomik gelişmeyi teşvik etmeyi hedefleyen Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Programı (EDEN) kapsamında seçilen destinasyonlara "Avrupalı Seçkin Turist Destinasyon Ödülü" verilerek, bölgelerin Avrupa çapında tanıtımları yapılacak.