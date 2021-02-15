Balıkesir şehidini gözyaşlarıyla uğurladı

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından Uzman Jandarma Çavuş Ümit Gıcır, memleketi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Ümit Gıcır'ın naaşı ilk olarak Bahçelievler Mahallesi'ne getirilerek burada baba ocağında helallik alındı. Helallik alınmasının ardından doğum yeri olan Çandır Mahallesi'ne getirilen şehit Gıcır için mahalle meydanında cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından dualarla mezarlığa götürülen şehidin naaşı gözyaşları arasında toprağa verildi.

Törene, Ümit Gıcır'ın babası Musa, annesi Sülbiye Gıcır'ın yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.