Balıkesir Şehir Şurası yapıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 2020-2024 yılları Stratejik Plan oluşturmaya yönelik düzenlediği Şehir Şurası Öğretmenevi'nde düzenlendi. Şehrin kaynaklarıyla ve bütün şehrin katılımıyla gerçekleştirilecek çalışmaları belirlemeye yönelik düzenlenen şura öncesinde 20 ilçenin tamamında Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri toplantı düzenleyerek ilçelerin ihtiyaç ve önceliklerini belirledi.

Türkiye'de bir ilk olarak 20 ilçede kurulan ‘Strateji Geliştirme Üst Kurulu” ile 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Plan'ın oluşturulmasına yönelik yapılan çalışmalar düzenlenen şurada ele alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Balıkesir'de siyasetten uzak bir yönetim anlayışıyla hareket etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

“Kağıt üstündeki planlamayla bir yere varamayız”

2020-2024 Stratejik Planlamaya Esas Şehir Şurası'nda konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz siyaset üstü bir yönetim anlayışla hareket ettiklerini söyledi. Yılmaz, “Stratejik planlama dediğimiz zaman hepimiz bir yapılması gereken toplam kalite yönetimi gibi bir şey algılayabilir. Yani kağıt üstünde bir plan olsun, bunu da gelen müfettişlere, teftişte gösterelim diyebiliriz. Ama iyi bir planlama, önceden akıl edilip yapıldığında sonuçların o kadar verimli ve beklenilen oranda olduğu görüyoruz ki; bu stratejik planlamayı pas geçmek veya yeterince iyi düşünmeden kağıt üstünde bırakmak şehre yaptığımız işe haksızlık olur” diye konuştu.

“Beş ana yaklaşımla belediyecilik”

Stratejik Plan konusunda bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Geçtiğimiz 5 sene Karesi Belediye Başkanlığı yaptım. Biz 2014 yılında dedik ki bizim partimiz bizden ne istiyor, biz bu şehre ne verebiliriz, bununla ilgili bilimsel altyapı çalışması var mı, tecrübe aktarımı var mı? Anladık ki mevzuat ve parti sizi kabiliyetlerinizle baş başa bırakıyor. Yani böyle şunları yapacaksın diye bir yönetmelik yok. O zaman iyi bir belediyecilik nasıl yapılırla ilgili özel sektörde her şeyi araştıran arkadaşlarımız vardı. Attığımız imzalardan dolayı da bir sıkıntı yaşamamak adına Sayıştay Denetçiler Derneğinden bu işin uzmanlarını istedik. Biz rahat olduk. Çünkü ilk 6 ay Büyükşehir Belediyesi tüm ilçelerin bütün sorumluluklarını üstlenmişti. Yani mutfakta çalışmak için 6 ay bize süre verilmişti. Nasıl bir kadroyla, hangi işleri yapmamız gerekiyor. Belediyecilikte esas 5 ana fonksiyonda bütçeleri ayırarak ve 5 ana yaklaşımla belediyecilik yapılması tüm belediyelere tarafından kabul edilmiş. Katılımcı belediyecilik de bunlardan bir tanesi ve şu anda yaptığımız iş. Yani vatandaşın, yaşayanların, şehirdeki sakinlerin sürekli nabzının yoklanması ve beklentileriyle yapabileceklerinizin örtüşmesi” şeklinde ifade etti.

“Önceliğimiz iyi planlama”

Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra 2020-2024 yılları Stratejik Plan çalışmalarının siyaset üstü düzenlenen toplantılarla hazırlama çalışmalarının devam ettiğini belirten Yücel Yılmaz, “Bizim olmazsa olmazımız, şehirde yaşarken ihtiyaç duyduğumuz suyun akması, ihtiyaç duyduğumuz yolların hayatımızı tehlikeye atmaması, derelerin üstünden geçecek köprülerin yapılması, kent mobilyalarının düzenli yapılması, yani hizmet belediyeciliği. Bunların hepsine baştan bir tespit yapılması gerekiyor. Yani şehrimizde ihtiyaç sahibi sayısı ne kadar? Dezavantajlı sayısı yüksek bir kent olabiliriz. O zaman tekerlekli sandalyede yaşayanların hayatını kolaylaştırmak ilk önceliğimiz olması gerekebilir. Bu tespitlerin hepsini yaptıktan sonra bir bütçe analizi ortaya çıkıyor. Balıkesir çok güçlü bir şehir ve Türkiye'nin coğrafi olarak en önemli konumlarından birine ve en bereketli topraklarına sahip olan bir yer. Bir dezavantajımız var o da mesul olduğumuz alan insani değil. İstanbul'un üç katı büyüklüğü var. 290 kilometre sahil şeridi var. 22 tane adası var. Geçim kaynakları birbirinden çok farklı aile yapıları var. Ve dünya görüşü olarak, eğitim düzeyi olarak, beklenti olarak şehrin bütününü ele aldığınızda birbirinden çok farklı yaşam tarzları var. Ortak paydada kullandığımız ana yollarımız, suyumuz var, ulaşım ağlarımız var. Bunları yönetmek ciddi bir planlama gerektiriyor. Rastgele, tesadüfen, kervan yolda düzülür mantığıyla ne bütçe ne personel yönetebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

“Partiler üstü bir birlik oluşturduk”

Toplantıda işadamları ve bürokratlara da seslenen Yücel Yılmaz, “Burada söylem birliği de oluşuyor partiler üstü. Biz buraya ne tür yatırımlar istiyoruz? İnsanımızın ekonomik çıkışı nerede olmalı? Bu ekonomik çıkışının en doğru ve temiz; yani çevre dostu belediyecilikle beraber ne olabilir? Bunu yaptığımızda hangi esnaflarımız negatif etkilenebilir? Biz bunlara ne zaman haber verirsek değişimi sağlayabiliriz? Bu çalıştayın sonuna geliyoruz. Her belediyemize 5 yıl içinde yapılmasını arzu ettiğiniz neler varsa bunları projeleriyle planlayın, beraber istişare edelim dedik. Günlük sorunları da tespit edin. Bütün daire başkanlarımız, genel sekreterimiz, o ilçenin müdürleriyle, belediye başkanı ve meclis üyeleriyle bir arada toplandık. O kadar kaliteli şehri konuşma alt yapısı oldu ki bütün sorunları kağıt üstünde değil, konuşarak ve hangi bütçeyle yapılacağını tespit ederek yaptık. İşadamlarımıza, bürokratlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Balıkesir'in kaynakları çok zengin, yapılacak çok iş var. Eğer benim bir fikrim, projem var, fonu da bütçesi de var diyorsanız hep beraber oturup bunun kazan-kazan politikasıyla şehrimize ne katacağını hemen istişare edip hızlı hayata geçirip ekonomiyi hızlandırmamız gerekiyor. Ankara'dan fon gelecek, para gelecekten ziyade hep beraber bunları yapmamız lazım” dedi.

Toplantı daha sonra düzenlenen panel ve şura oturumlarıyla sona erdi. Toplantıya Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı ve Belgin Uygur ile ilçe belediye başkanları, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.