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Balıkesir sessizliğe büründü

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte Balıkesir’deki cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte Balıkesir'deki cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğine toplanan kabine toplantısı sonucunda açıklanan korona virüs önlemleri çerçevesinde Türkiye'de ve Balıkesir'de saat 20:00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlaması ile sokaklar sessizliğe büründü. Sabah saat 10:00'a kadar sürecek olan sokağa çıkma yasağının başlaması ile kentin en kalabalık cadde ve sokaklarında görevliler kaldı.


Yasağın başlaması ile kavşaklarda ve belirli noktalarda uygulama yapan polis ekipleri denetimleri sıklaştırdı.

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