İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir Sındırgı karayolunda kaza: 6 yaralı

Balıkesir’de meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.


Balıkesir-Sındırgı karayolunda meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Balıkesir'den Sındırgı istikametine giden 45 F 2083 plakalı araç, karayolunun 32 Evler mevkiinde aniden önüne çıktığını iddia ettiği 10 ZC 178 plakalı araca vurdu. Meydana gelen kazada 45 F 2083 plakalı araçta bulunan Halime Yavuz, Semra Yavuz, Betül Yavuz ve Ahmet Öz ile 10 ZC 178 plakalı araçta bulunan İbrahim Gündüz ve Fatma Gündüz yaralandı. Kazada yaralanan İbrahim ve Fatma Gündüz'ün ağır yaralı olduğu bilgisine ulaşıldı. Yaralılar Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.