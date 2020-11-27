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Balıkesir Sındırgı'da sonbahar güzelliği gökyüzünden görüntülendi

Yüzde 57’si ormanlarla kaplı doğal şehir unvanı ile tanınan Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sonbahar güzellikleri drone ile havadan görüntülendi.

Yüzde 57'si ormanlarla kaplı doğal şehir unvanı ile tanınan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sonbahar güzellikleri drone ile havadan görüntülendi.


Sındırgı'da sonbahar mevsimiyle ağaçlardaki ve yerdeki yapraklar, renkli manzaralar oluşturdu. İlçenin dört bir yanını kaplayan ormanlar sonbaharla birlikte seyirlik görüntüler oluştu. Ağaçlarda ortaya çıkan farklı renk tonları, doğaseverlerin de ilgisini çekti. Çam ağaçlarının ortasında yer alan çınar, deli kavak, ceviz, meşe gibi farklı tür ağaçların renk cümbüşü sonbaharın kartpostallık yüzünü ortaya çıkarıyor.


Yeşille birlikte sarı ve kırmızının tonlarına bürünün Sındırgı ormanları, fotoğrafçıların ve doğaseverlerin de uğrak yeri haline geldi. Özellikle korona virüsten kaçan doğaseverler hem yürüyüş yapıyor, hem de sonbahar güzelliği ile fotoğraf karelerini süslüyor. Oluşan doğal güzellik drone ile havadan görüntülendi.

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