Güney Marmara'nın incisi Balıkesir'in marka değerleri bir çok ürününün tanıtıldığı “Balıkesir Tanıtım Günleri” başladı.

Tarihi geçmişinden aldığı geniş kültür yelpazesi, yöresel ürünleri ve damak çatlatan lezzetleriyle İstanbul'a damga vuracak 'Marka Şehir Balıkesir', Yenikapı'da adeta tek yürek oldu.

Vali Hasan Şıldak ve beraberindekiler 50 Peynirli Şehir, Marka Şehir, Gastronomi Şehri, Turizm Şehri gibi sıfatları tek şemsiyede buluşturan tanıtım günlerinde tiritten, kolonyaya, sıvı altın zeytinyağından Balıkesir pullusuna bir çok değerin yer aldığı stantları gezdiler. Vali Şıldak, İstanbul'da bulunan Balıkesirlileri pazar gününe kadar Yenikapı'ya davet etti. Balıkesir Tanıtım Günleri'nin hazırlanmasında emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.

Balıkesir Valiliği himayesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Sanayi Odası ve Balıkesir Ticaret Borsası iş birliğinde düzenlenen tanıtım günlerinde geniş bir alanda bulunan stantlarda özenle ve marka değerleri ön plana çıkarılarak ziyaretçilere anlatılıyor. Kuvâ-yi Milliye Şehri Balıkesir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde görkemli bir şekilde düzenlenen “Balıkesir Tanıtım Günleri”nde, 60'ın üzerinde yöresel ürün, 40'ın üzerinde de kültürel ürün standı ziyaretçilerini bekliyor.

İstanbul Yenikapı'da 100'ün üzerinde standın bulunduğu fuar, 18 Eylül Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Balıkesir'in turistik mekânları, gastronomi durakları, yöresel lezzetleri ve el sanatlarının tanıtılacağı stantlarda coğrafi işaretli ürünler geniş kitlelere ulaşacak.

Tanıtım Günlerinin açılışına Vali Hasan Şıldak'ın yanı sıra Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur, Mustafa Canbey ve Pakize Mutlu Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da katıldı.