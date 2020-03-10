Balıkesir Tarım Fuarı 11'inci kez kapılarını açıyor

Balıkesir Tarım Fuarı kapılarını 11'inci kez açıyor. 12-15 Mart tarihleri arasında açık kalacak 11. Tarım Fuarı'nda bu yıl ilk kez canlı hayvan stantları da yer alacak. Kepsut'ta düzenlenecek tarım fuarına bu yıl 300'ü aşkın firma katılırken, 300 bin ziyaretçi bekleniyor.

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Balıkesir Tarım Fuarı'nın bu yıl 11'inci, Kepsut'ta ise 8'incisinin düzenlendiğini söyledi. Başkan Cankul, tarımın gelişmesi için sektörle üreticinin buluştuğu fuarda bu yıl canlı hayvan fuarının da gerçekleştirileceğini belirtti. Cankul ayrıca ilçede coğrafi işaret alınan Balıkesir Kuzusu'nun üretimine destek vermek için tesis kurduklarını açıkladı.

“Bu yıl 11'nci kez kapılarını açıyor”

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, 11. Tarım Fuarı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Balıkesir Tarım Fuarımızın 11'incisini inşallah Perşembe günü Kepsut Fuar Merkezi'nde tüm hemşehrilerimize ve bölgemizdeki tüm katılımcılara kapılarını açacağız. Kepsut bu sene tarım fuarımızın 8'incisine ev sahipliği yapıyor. Kepsut'taki fuarın ilk ev sahipliği için çalışma yaptığımızda Balıkesir'de bazı çevreler neden Kepsut'ta yapılıyor diye karşı çıkmıştı. Ama gelinen süreçte hala Balıkesir'de tarım fuarını yapabilecek düzeyde kapalı alan oluşturulamadığı görülüyor. Tabi bu tür fuarların organizasyonunun yapılabilmesi için fiziki olarak şartlara uygun bir tesis olması lazım. Bu yıl tarım fuarımız biraz daha geniş, daha renkli, daha zengin bir görüntü verecek. Hatta bundan sonraki yıllarda çok daha gelişmiş olarak göreceksiniz” dedi.

“İlk kez canlı hayvan stantları da açılacak”

Bu yılki fuar kapsamında canlı hayvan stantlarının da yer alacağını kaydeden Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, “Hem tarım fuarı hem canlı hayvan fuarı olarak kapılarını açacak. Orada aynı zamanda yine tüm dünyada yetiştirilen ari ve üstün küçük ve büyükbaş hayvanlarında sergilendiği, yine Türkiye'deki üreticilerle buluşturulacağı bir fuar olacak. Hem tarımdaki yeni teknolojilerin halkımızla, çiftçimizle, üreticimizle buluştuğu bir alan olurken, aynı zamanda yine ırk cinslerinde yine bu fuarda tüm bölgemizdeki üreticilerle buluştuğu bir alan olacak. Onunla ilgili çalışmalar yapıldı. 20'nin üzerinde canlı hayvan ithalatçısı firma dünyanın çeşitli bölgelerinden ithal ettikleri ve yine yerli üretimimiz olan kendi merinos, kıvırcık ve diğer ırkların karışımından elde edilen üstün ırkların burada sergileneceği bir fuar olacak. Fuarda Cumartesi günü hem en iyi cins, en güzel ırk hayvan yarışmaları yapılırken, aynı zamanda dereceye giren hayvanların mezatla satışları yapılacak. Yani burası artık sekizinci yıldan sonra yavaş yavaş kendi misyonuna uygun bir fuar olarak tüm hemşehrilerimize ve birçok ilden buraya gelecek ziyaretçilerimizle bu fuarı buluşturacağız” diye konuştu.

“Teknolojik gelişmeler üreticiye sunulacak”

Balıkesir'in Türkiye'yi doyuran il olarak ülkede kabul gördüğünü belirten Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, “Balıkesir'in tarım ve hayvancılıkta ülkede ileri derecede yeri var. Hem hayvansal hem de tarım üretiminde Türkiye'de öncülük yapan bir il. Bunun da Balıkesir'deki tarım fuarında Balıkesir'e layık büyüklükte ve güzellikte olması gerekiyor. Onun için de tüm çabayı sarf ediyoruz. Organizasyon firma bu yıl canlı hayvan standını da kurarak burayı daha da büyütme amacında olduğunu gösterdi. İnşallah önümüzdeki yıl canlı hayvan standı aralarında uluslararası 120-130 firmaların da katılımıyla çok daha büyük organizasyon olacak. Canlı hayvan fuarı yapmanın birçok izinleri var. Bunları derleyip, toparlamak kolay değil. Bu sene bir başlayalım dendi. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu daha çok büyüyüp, gelişecek. Hem yeni teknoloji makine ekipmanların çiftçiye sunulacağı hem de üreticimizin daha çok kazanabilmesi için ve daha çok onlara imkan verebilmek içinde onların yetiştireceği hayvan çeşitlerinin artırılmasını amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Balıkesir Kuzusu için damızlık çiftlik kuruyoruz”

Kepsut Belediyesi olarak kuruluş çalışmaları devam eden damızlık çiftliği hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı İsmail Cankul, “Biz belediye olarak Kepsut'ta çiftçimizin yanında olabilmek maksadıyla, onlara destek vermek için coğrafi işaret almış Balıkesir Kuzusu'nun damızlık üretim çiftliğini kuruyoruz. Şu anda fiziki olarak bina inşaatları devam ediyor. İnşallah bu ayın sonunda veya Nisan'ın 15'ine kadar bütün tesis inşaatlarını bitireceğiz. Bandırma'dan ve Karacabey'den damızlık küçükbaş hayvanlarımızın alımını yaptık. Bu hayvanlar bilindiği gibi yüzde 30 kıvırcık ve yüzde 70 merinos karışımı olan ve bunlardan doğacak kuzuların da coğrafi işaret almış Balıkesir Kuzusu'nun yetiştirileceği bir tesis olacak. Bu tesiste biz damızlık üreteceğiz. Bunları kendi üreticimize maliyet hesabı yapılarak maliyetine kendi çiftçimize dağıtacağız. Biz buradan kar elde etmeyi düşünmüyoruz. Mesela 10 damızlık koyun, 1 koç ayıracağız. Bunu talep eden üreticilerimize vereceğiz. Bunun bize maliyeti ne kadarsa o fiyata vereceğiz. Bu sistemle üreticimizi destekleyeceğiz ve bunu da takip edeceğiz. Yani bu kişilerin bunu üretmesini, çoğaltmasını sağlayacağız. Onlara bunun yanında yem destekleri vererek biz çiftçimizin daha çok para kazanması için bu tesisi kuruyoruz ve bunu da Balıkesir'de bir ilk olarak gerçekleştiriyoruz. Bilindiği gibi daha önce Ticaret Odası ve Ticaret Borsası ile birlikte Karesi bölgesinde böyle bir çalışma yapılmaya çalışıldı ama bir türlü sonuç alınamadı. Biz belediye olarak bunu gerçekleştireceğiz. Tesis için seçtiğimiz yer ari bir bölge. Biz kendi imkanlarımızla belirlediğimiz bir yer var. Tesisi kurduğumuz yerin yanında 6 bin dönüm mera alanı mevcut. Yine yanı başında da bizim belediyemize ait birinci sınıf 400 dönüm arazimiz var. O araziyi de belediye olarak kendimiz ektik. Yani kendi ürettiğimiz hayvanların yiyeceğini de kendimiz üreteceğiz” diye konuştu.

“Kooperatifimiz kurulma aşamasını tamamlıyor”

Kepsut Belediye Başkanı ilçede kuruluş çalışmaları devam eden kooperatif hakkında da şunları söyledi:

“Aynı zamanda Kepsut Üretim Kooperatifi de Tarım İl Müdürlüğü'nün de onayıyla kuruluş aşaması tamamlanmak üzere. İnşallah o da Kepsut'taki birçok hayvan ve tarım üreticilerine lokomotif olacaktır. Bu kooperatif tamamen belediye ile protokol yaparak yürüyecek. Biz kooperatifin Kepsut'ta yapılacak tarımsal yatırımlarda öncülük yapması için üreticimize destek vereceğiz ve birlikte inşallah Kepsut'ta birlikte üretmenin, birlikte bunu pazarlamanın, birlikte kazanmanın hazzına ulaşacağız. Hedefimiz bu. Bunu aynı zamanda birçok projeyi de turizmden üretime çeşitlendirerek süt fabrikası,. Yem fabrikasına kadar götürmek istiyoruz. Kendimize İzmir'deki Tire Kooperatifi modelini örnek alıyoruz. Bununla ilgili girişimlerimizi yaptık, kuruluş aşamasına geldik.”

Fevzi Atasagun: “Bu yıl 300 bin ziyaretçi bekliyoruz”

Balıkesir Tarım Fuarı'nı gerçekleştiren organizasyon firma yetkilisi Fevzi Atasagun da fuar hakkında bilgiler vererek, “Bu yıl tarım fuarımızın 11'ncisini düzenliyoruz. Geçtiğimiz yıl 200 binin üzerinde fuarımıza ziyaretçi geldi. Bu sene fuarımızı canlı hayvan stantlarıyla güçlendirdik ve katılan firma sayısını 300'ün üzerine çıkardık. Kepsut'taki fuarımıza bu yıl 300 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Fuarda makine ve teçhizat ürünlerinin yanı sıra üreticimizin faydalanacağı yenilikler yer alacak” diye konuştu.