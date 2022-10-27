Balıkesir tarımında yeni atılım

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kuruluş süreci başlayan Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin hazırlık çalışmaları Vali Hasan Şıldak başkanlığında yapılan toplantı ile değerlendirildi.

Toplantıda 8 bin dekarlık alanda Jeotermal Isıtma, Rüzgar Enerji Santralleri (RES), Güneş Enerji Santralleri (GES) ve Biyokütle Enerji gibi yenilenebilir enerji türlerinin kullanımı ile Balıkesir'in tarımda üretim ve pazarlama üssü olmasını sağlayacak Gönen Tarıma Dayalı İhtisas OSB'nin hazırlık aşamaları ele alındı. İlgili kurumlarla kuruluş çalışmalarının başladığı bildirilen toplantıda, proje hazırlanma süreciyle ilgi sunum yapıldı. Büyükşehirlere yakınlığı ile kritik bir bağlantı noktası konumunda olarak projenin bölgede adeta cazibe merkezi olan Balıkesir'in istihdamına yüksek katkı sağlayacağı belirtildi.

Tarım şehri Balıkesir'de 12 ay boyunca örtü altı üretim yapılabilmesi, tüketici pazarlarına yakın olması ve dış pazarlara ulaşım imkanı olması sebebiyle bölgede heyecana neden olan çalışmanın 4 bin dekarlık iki etap şeklinde planlandığı toplantıda belirtilenler arasında yer aldı.

Valilik Kocaseyit Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıyla Vali Hasan Şıldak'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Çek, Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri Mustafa Küçükkaptan, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Gönen Ticaret Odası Başkanı İsmail Mutlu, Gönen Ziraat Odası Başkanı Sabri Ceylan, Gönen Ticaret Odası Başkanı İbrahim Mutlu ve diğer ilgililer katıldı.

Her İlçesinde farklı bir zenginliğe sahip Balıkesir'in Gönen İlçeside 8 bin dekar alanda kurulacak Balıkesir Gönen Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde yıllık 250 bin ton sebze üretimi yapılacak. Ülkenin en büyüğü olma özelliği taşıyacak Sera OSB'de 10 bin kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.