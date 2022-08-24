Balıkesir tarlalarında domates hasadı zamanı

Tarım açısından bereketli topraklara sahip olan Altıeylül'de tarıma ve çiftçiye değer veren projeleriyle ön plana çıkan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Ovaköy Mahallesi kırsalında gerçekleşen domates hasadına katılarak tarıma ve çiftçiye olan desteğini bir kere daha ortaya koydu. Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ömer Munis ile Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan'ın da katıldığı hasatta incelemelerde bulunan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Balıkesir Türkiye'yi doyuran il şeklinde dile getiriliyor. Biz de Altıeylül olarak diyoruz ki biz de Altıeylül Balıkesir'i ayakta tutan, Balıkesir'i doyuran ilçeyiz. Ovamızla, tarımımızla ve hayvancılığımızla önemli bir yer ediniyoruz. Bugün de Ovaköy'deyiz. Ovaköy'de çiftçilerimizin hasadına misafir olduk. Onlarla selamlaştık hasbihal ettik. Mevla'm bereketli bir sezon nasip ediyor. İnşallah böyle devam eder. Çünkü tarım önemli ve sadece bizim bölgemizin değil dünyanın can damarı. Tarım ne kadar sağlam ve ne kadar ayakta durursa insanlık da o kadar rahat eder. Dünyada birçok konuda krizin yaşandığı şu dönemde tarım açısından önemli bir süreci de geride bırakıyoruz. Bereketli gidiyor, inşallah bereketli bir şekilde de nihayete ersin. Çiftçimiz de çalışan kardeşlerimiz de hayrını görsün” dedi.

Bu yıl Altıeylül'de verim yükseldi

Ovaköy kırsalında gerçekleşen incelemelerde üretimden ve çiftçilerin emeğinin karşılığını almasından dolayı memnuniyetini ifade eden Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin “Altıeylül ilçemiz Balıkesir ilimizde ovasıyla, tarımsal yapılanmasıyla kayda değer önemli üretim yapan ilçelerimizden birisi. Balıkesir ovasının büyük bir kısmı Altıeylül ilçemiz sınırlarında ve ovamızda da geleneksel olarak üretilen çeşitli yem ürünlerinin dışında özellikle domates ve salçalık biberde üstünlüğümüz var. Yıllardır vatandaşlarımızın tecrübe ettiği çeşitlerle bu yıl Allah bereket versin, ürünün bol olduğunu görüyoruz. Fiyatlar da çiftçilerimizi oldukça tatmin etmiş durumda. Çalışanın ve üretenin kazandığı güzel bir yıl oluyor. Allah bereket versin diyoruz. İnşallah çiftçimiz bu yılki üretim çizgisini devam ettirir, hem kendileri doyar hem Türkiye'yi hem de milletimizi doyurur” şeklinde konuşurken, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan da, “Maşallah bu sene hakikaten ürünlerimiz çok güzel, verimlerimiz çok güzel. Domateste özellikle dekarda 23-24 tonları gördük ki bu gerçekten Balıkesir için çok güzel bir durum. Balıkesir'de genelde 47 bin dekar alanda domates üretimimiz var ve salçalık domates üretiminde Türkiye'de şu an 4'üncü sıradayız. Tüm çiftçilerimize bereketli bir sezon geçirmelerini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bu yıl gerçekleşen hasatta çiftçilerin gerçek anlamda yüzlerinin güldüğünü dile getiren AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ömer Munis ise, “Çiftçilerimizin tarla hasadına konuk olduk bugün. Özellikle domateste Ovaköy'ün yeri bambaşka. Türkiye ortalamasının çok üzerinde dekara verimler elde ediliyor burada. Tarlanın değeri kadar üzerindeki ürünün değeri var bu yıl ve ovada çiftçimizin yüzü gülüyor. Civar mahallelerden ve Urfa Siverek'ten gelen işçiler de burada çalışıyor ve üretime yetişemiyorlar. Çok şükür ki bu yıl çiftçimizin yüzü gülüyor. Çiftçimizin yüzü güldüğü zaman şehirdeki esnafın yüzü güler, herkesin yüzü güler. İnşallah daha da iyi olacak” dedi.