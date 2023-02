Asrın felaketinin ilk gününden itibaren Balıkesir'den depremden etkilenen bölgelere yapılan çalışmaları değerlendiren AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, “Türkiye tek yürek oldu, Balıkesir tek yürek oldu” dedi.

Yaşanan asrın felaketi depremlerin ardından Balıkesir olarak deprem bölgesine yönelik yapılan çalışmaları değerlendiren AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, “Balıkesirli hemşehrilerimizle birlikte milletimiz için tek yürek, tek bilek” olduklarını söyledi.

“Ülkemizin, milletimizin başı sağolsun, geçmiş olsun”

Depremin olduğu 6 Şubat tarihinde AK Parti Teşkilatları olarak ivedilikle harekete geçtiklerini belirten AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi.

“Öncelikle tüm ülkemizin, milletimizin başı sağolsun, geçmiş olsun. Rabbim tekrarından milletimizi ve ülkemizi korusun diyerek söze başlamak isterim. Devletimiz ve Ak Parti Genel Merkezimiz daha ilk günden Turkiye'deki tüm illeri; Belediyeler tarafından görülebilecek yapılabilecek işler olarak bir eşleştirme yaptı. Lojistik destek, iaşe , yardım, STK organizasyonu gibi destekler için ise genel merkezimiz ayrıca bir eşleştirme yaptı. AK Parti Teşkilatları olarak maksadımız en etkin ve hızlı bir şekilde organize olup destek verebilmekti. Yani işin özü asrın felaketinin yaşandığı tüm illerimiz geri kalan 70 ilimize paylaştırıldı.

“AK Parti il ve ilçe teşkilatları depremin ilk gününden harekete geçti”

Biz de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak Osmaniye ilimiz ile, AK Parti Balıkesir İl Baskanlığımız olarak da Kahramanmaras ilimiz ile eşleştik. Bölgelerimizde derhal irtibat kurulacak kişiler ve irtibat numaraları alternatifli olarak paylaşıldı. Arkadaşlarımız ile irtibat kurularak en acil neye ihtiyaç duyduklarını öğrendik, kendi aramızda görev paylaşımları yapıp Balikesir teşkilatımız ile beraber gönderebileceğimiz yardımları hazırladık. Ardından daha 2. gün 5 TIR malzemeyi yola çıkardık. Ondan sonraki her gün ihtiyaç malzemelerimizi yine deprem bölgesinde irtibatlı olduğumuz arkadaşlarımız ile beraber karar vererek yola çıkardık. Balıkesir tek yürek oldu yardım TIR'larımızda her türlü giyim, battaniye, hazır gıda, sandviç, kek, su, meyve suyu, sut, bebek maması, çocuk bezi, günlük hijyen malzemeleri, elektrikli ve tüplü ısıtıcı, yakacak oduna kadar her gün yardım tırlarımız deprem bölgesine gitti. Bu yardımlarımızı deprem bölgesine gönderirken olayı siyasi olarak değerlendirmedik. Balıkesirli hemşehrilerimizin yardım desteklerini bazen belediyemizin tırı olarak, bazen AFAD yardım tırı olarak, bazen de bir STK'mızın tırı olarak yardımlarımızı bölgelere sevk ettik. Bu yardımlarımızı 20 ilçemizle koordineli bir şekilde gerçekleştirdik. Devamında ise sadece Osmaniye ve Kahramanmaraş'a değil depremden etkilenen diğer tüm illerimize yardım tırlarını gönderdik. Bu konuda destek olan, yardım gönderen, tüm hayırseverlerimize gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.

“AK Parti Balıkesir, deprem bölgesinde depremzedelerimizin yanındaydı”

AK Parti İl Başkanlığı olarak depremin 4. Gününde deprem bölgesine giderek, ihtiyaçları yerinde değerlendirdiklerini belirten Başkan Başaran, “Benim başkanlığım da 3 arkadaşımızla birlikte Osmaniye'den başlayarak Gaziantep Nurdağı ve Kahramanmaraş`ı yerinde gördük. Pazar günü akşam döndük. Döner dönmez hemen aynı gece genel merkezimiz tarafından Salı sabahı bölgede olmak kaydıyla Malatya ilimize görevlendirildik. Görev yerimiz olan ilçemizin merkez ve kırsal 67 mahallesine gidecek şekilde 40 araç ve yaklaşık 150 kişilik bir ekiple pazartesi günü öğleden sonra yola çıktık. Orada saha çalışması yapıp, ev ev, hane hane, esnaf vs. kapı kapı dolaşıp insanlarımıza Cumhurbaşkanımızın geçmiş olsun dileklerini iletip, gönüllerine dokunmaya çalıştık. İhtiyaçları bir bir tespit ederek yereldeki yetkililere ilettik. Görev bitiminde Ekibimizin bir bölümü Kahramanmaraş Elbistan`a da uğradı. 2- 3 günlük çalışmamamızın ardından şehrimize dönüş yaptık. Perşembe günü ise hemen yürütme ve yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirerek durum değerlendirmelerimizi yapıp, yeni çalışma alanlarımızı belirledik. Yardım tırları organizasyonu planlanan ihtiyaçlara göre tüm deprem illerine olacak şekilde devam ediyor ve edecek” dedi.

“Balıkesir'e gelen depremzedelerimizi yalnız bırakmıyoruz”

Depremler sonrası Balıkesir'e gelen depremzedeler için seferber olduklarının altını çizen AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, bugüne kadar Balıkesir'e 13896 depremzedenin geldiğini ve ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi. Başkan Başaran, “Teşkilatımız, İlimize deprem bölgesinden gelen depremzede kardeşlerimizi karşılama, ziyaret ve her yönden maddi manevi nasıl destek olunabilecekse destek olma yönünde çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde yapıyoruz. Miraç kandili vesilesiyle Balıkesir'imizde misafirlerimizi kaldıkları yurtta ve müsait olanları evlerinde ziyaret ederek hal ve hatırlarını sorduk. Devamında ise her gün; Kadın kollarımız, Aile Sosyal Politikalar başkanlığımız, Sivil Toplum ve Halkla ilişkiler Başkanlığımız, tüm ilçelerimiz de, nerede bir misafirimiz varsa mahalle başkanlarımız vasıtasıyla tespit edip, hoş geldiniz geçmiş olsun ziyaretleri yapıyoruz. Okullara kaydolacak çocuklarımız varsa onlara yardımcı oluyoruz. Sağolsun Balıkesir Valiliğimiz, AFAD'ımız, Büyükşehir Belediyemiz ve tüm resmi kurumlarımız dört bir koldan işini yapıyor, biz de elimizden gelen yardımı desteği yapmaya çalışıyoruz, çalışacağız. Amacımız kardeşlerimizin acılarını paylaşıp azaltmak, yalnız olmadıklarını hissettirmek, bir ve beraber olduğumuzu, bugünleri hep beraber aşacağımızı göstermek.

“Asrın felaketinin sıkıntılarını hep birlikte atlatacağız”

Elhamdulillah bu milletin mayası çok sağlam. Arada birliğimizi bozmaya, fitne çıkarmaya çalışan çalgazanlar olsa da onların ağzının payını yine halkımız çok iyi veriyor. Ezcümle; AK Parti teşkilatları ve Balıkesir İl Başkanlığı işi politize etmeden, sağduyu ile, samimiyet ile, hassasiyet ve gayret ile, hem deprem bölgesinde, hem diğer tüm illerde olduğu gibi Balıkesir`de de tam güç ile çalışıyor, çabalıyor. Hep beraber bu sıkıntılı günleri de atlatacağız inşallah” dedi.

“Balıkesir Osmaniye'de destansı bir mücadele verdi”

Osmaniye'de Balıkesir Valiliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak büyük bir özveriyle, destansı bir çalışma gerçekleştirildiğini belirten Başkan Ekrem Başaran, “Balıkesir olarak depremzedelerimizin ihtiyaçlarının karşılanması ve bölgenin ayağa kaldırılması yönünde büyük bir hikaye, destansı bir çalışma sergileniyor” dedi. Başkan Başaran, “Osmaniye'de Valimiz Sayın Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz başkanlığında bir Balıkesir hikayesi yazılıyor ki dillere destan. Tüm çalışanları ile cansiperane bir destansı çalışma var. Depolama çalışmalarında Balıkesir AK Parti gençlik kollarından arkadaşlarımızın da destek verdiği, çok kaliteli organize bir çalışma ki tüm deprem illerine örnek gösterilen bir çalışma. Her yönüyle çok iyi yönetilen, emek verilen ve sonuçta da Osmaniyeli kardeşlerimizin hayatına ve gönüllerine dokunan, yaşamı kolaylaştıran, acıları unutturan bir çalışma. Şimdi Kahramanmaraş'ın da hizmet alanına eklendiği çok müthiş bir çalışma gerçekleştiriliyor. Tabii Balıkesir den Büyük Şehir Belediye Başkan vekilimiz Yasin Sağay tarafından yönetilen gönderim organizasyonunu da unutmamak lazım ki başarı hikayesi oradan yazılmaya başlıyor çünkü. Hepsine yürekten teşekkürlerimizi dualarımızı gönderiyoruz.

“Balıkesir büyükşehir belediyemiz, insanüstü bir gayret gösterdi”

Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz Afet Koordinasyon çalışmaları çerçevesinde ilk günden bugüne; 191 Arama Kurtarma, 39 Gönüllü Kurtarma, 27 Sosyal Yardım ve 235 Ulaştırma ekiplerimiz deprem bölgesinde saha çalışmalarını sürdürdü ve sürdürmeye devam ediyor. Ayrıca, 103 İş Makinası ve Teknik araç ile 266 Sosyal Yardımlaşma araçlarımız eksiksiz bir şekilde görevlerini yerine getiriyor. Bugüne kadar 266 Sosyal Yardım araç desteği Büyükşehir Belediyemiz tarafından sağlandı. İtfaiye Kurtarma Aracı, İş Makinası, Taşıyıcı tır ve arazi aracı olmak üzere 103 teknik araç desteği de sağlanmış durumda. Asrın afetinin yaşandığı Kahramanmaraş, Osmaniye, Malatya, Hatay, Adıyaman ve Gaziantep'teki deprem bölgelerimize 291 araçla sürekli ulaşım sağlandı. Ekiplerimize bu üstün gayretlerinden, çalışmalarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Balıkesir asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgelerinde insan üstü bir gayretle çalışmalarını yürütüyor.

“Balıkesir Valiliği, hem Osmaniye'de, hem de Balıkesir'de koordinasyonu titizlikle yönetti”

Balıkesir Valiliğimiz de depremin yaşandığı ilk günden bugüne yoğun bir çalışma içerisinde. Valiliğimiz tarafından deprem bölgesine ilçeler dahil toplamda 759 adet ayni yardım tırı gönderildi. Ayrıca Balıkesir Valiliğimizin AFAD Afet Lojistik ve Destek Merkezimize bağlı depolarımızda afet bölgelerindeki ihtiyaçlara göre malzeme tedariki yapılmaktadır. Bugüne kadar ilimize gelen ve ilçelerimizde SYDV'lere ayni ve nakdi yardım talebinde bulunan depremzede sayımız 6 bin 451'dir. Öte yandan Balıkesir Valiliğimizin koordinasyonunda ilimizdeki, konaklama yapan (Otel, Misafirhane, KYK Yurdu, Aile Yanı, Kendi İmkanları) depremzede sayımız 13 bin 869'dır. Bu konuda Balıkesir Valiliğimiz ve Balıkesir AFAD bir çalışma yürütmektedir. Depremden sonra Balıkesir, Resmi Kurumları ve Balıkesirli hemşehrilerimizle yek vücut, tek yürek olarak depremzedelerimize yardım için özveriyle hareket etti.

“AK Parti olarak depremzedelerimize destek ve yardımlarımız devam edecek”

Tabii sistem oturdukça bizlerin fiili olarak yardım gönderme ihtiyacımız kalmayacak. Asrın felaketi denilen büyüklükte bir yıkım ve etki olduğu için geniş bir katılım ve çalışma ekibi ihtiyacı oluştu. Şu anda AFAD üzerinden bütün işler planlı bir şekilde yürüyor. Ayni ve nakdi yardım imkanı zaten baştan beri AFAD üzerinden yürüyordu. Ama ilk hafta tüm milletimiz acil sefer görev emri almış askerler gibi kendiliğinden tüm hücreleri ile organize oldu. Tüm ilçelerimizde ve merkezde Bakom'da, Kent Konseyinde, Avlu Kongre Merkezinde, Kapalı Spor Salonunda. Bu insanları kimse zorla davet etmedi. Herkes koşa koşa geldi. Sosyal medyadan organize oldu, kulaktan kulağa yayıldı, oralardaki heyecanı samimiyeti gayreti ve özellikle de hassasiyeti görmeniz lazımdı. Orada çalışan bir kardeşimize, kullanılmış giysileri neye göre ayırıyorsunuz diye sorduğumda, ‘kendimizin giymeyeceği hiç bir kıyafeti göndermiyoruz' dedi. Bu müthiş bir değer ölçüsüdür. Biz de işte buraları, Balıkesir de olduğumuz her gün, ziyaret ettiğimizde, her saat İl Başkanlığımızdan, kadın kollarımızdan, gençlik kollarımızdan kardeşlerimizin, tüm gayretleri ile çalıştıklarını gördük. Ama hiçbirisi biz AK Parti'deniz, şuradanız, buradanız diye söylemedik. Belki biz gezerken tanışmak maksatlı söylediklerimiz oldu ama çok ulvi bir çalışmayı, hiçbir zaman politize etmedik. Bundan sonra da bu mesele Ülkemizin gündeminden çıkana kadar, günün gereği hangi çalışma ise onu yapmaya devam edeceğiz.

“Yıkılmadık, sarsılmadık, Türkiye tek yürek oldu”

İçeriden dışarıdan bu afetten siyasi rant devşirmeye çalışanlara, insanımızın acılı, yaralı yüreğiyle tüm hissiyatı ile, yalan söyleyerek, iftiralar atarak oynama çalışan bedbahtlara ithafen şu veciz cümle ile sözlerimi bitirmek istiyorum; ‘Sanmasınlar yıkıldık, Sanmasınlar çöktük, bir başka bahar için sadece yaprak döktük. Depremzedelerimizin yanında olan, tek yürek olan tüm Balıkesirli hemşehrilerimin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.