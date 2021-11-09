Balıkesir Teknokent'ten yazılım kursu

Aydemir: “Başarılı olanlara istihdam garantisi”

Eğitimlerin haftanın 3 günü 5'er saatten oluşacağını ifade eden Genel Müdür Öğretim Görevlisi Burcu Aydemir kurs ile ilgili olarak; “Teknokentimiz bünyesinde faaliyet gösteren yazılım firmalarımızın artan yazılım personeli ihtiyacını karşılamak ve sektöre iyi yetişmiş yazılımcı kazandırmak amacıyla bu kursu vermeye karar verdik. Kurs bitimimde başarılı olan Öğrencilerimize istihdam garantisi verdik. İlk etapta 15 personel ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz“ dedi.

“Talep halinde Flutter eğitimi verilecek”

Balıkesir Teknokent Buluş biriminde gerçekleşecek kursun HTML, CSS, JS ,MYSQL ve PHP dilleri üzerine verileceği, talep halinde kurslara Flutter eğitimi de ekleneceği bilgisini de veren Aydemir, “Kursta başarılı olan öğrencilerimiz Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren firmalarda part time ya da full time çalışma imkanına sahip olacaktır” bilgisini de verdi.

Aynı zamanda bir “Balıkesir Teknokent Firması” olan KODLİNE AKADEMİ işbirliği ile düzenlenen kurs bünyesinde öğrencilerin bilgi seviyelerine göre sıfırdan ya da ileri düzey kodlama eğitimi verilecek. Kurs, genel geçer bilgilerden öte direkt olarak sektörde iş yapabilecek düzeyde eğitim bilgilerini içerecek.