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Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula:

Balıkesir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Kula, geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları Reform Paketinde, bankacılık alanındaki yapılanmalar ve hedef olarak belirlenen 100 milyon küçükbaş hayvan sayısı hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Kula, desteklemelerle küçükbaş hayvan varlığının 45 milyondan 100 milyona ulaşması halinde piyasada yaşanan et açığı sıkıntısının çözüleceğini ifade etti.



Kula, “Finansmana erişim kolaylaşacak”


Bankacılık alanında yapılacak olan yeniliklerle finansmana erişim konusunda da piyasaların rahatlayacağına değinen Başkan Kula, “Bakanımızın açıklamasında belirttiği gibi özel bankaların kar payı dağıtımı yerine karlarını sermayelerine ekleyecek olmaları, kamu bankalarına da 28 milyar TL tutarında devlet iç borçlanma senedi verilerek sermaye rasyolarını düzeltecek olması, finansal açıdan daha güçlü bir bankacılığı ortaya çıkaracak, finansmana erişim kolaylaşacak ve yatırımların sürdürülebilirliği sağlanacaktır. İş dünyamız açıklanan reform paketi büyük bir memnuniyetle karşılamıştır. Her zaman olduğu gibi ekonomide, tarım ve hayvancılık alanında devletimizin yapacağı çalışmalara Ticaret Borsası olarak katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.



Kula, “Borsa olarak her türlü desteğe hazırız”


Kula, “Desteklemelerle küçükbaş hayvan varlığının 100 Milyon adet olarak hedeflenmesi, her zaman hayvancılığın lokomotifi olan ilimiz üreticilerinde ve borsamızda memnuniyet ile karşılanmıştır. Bilindiği gibi Balıkesir küçükbaş hayvan varlığında her zaman Türkiye'nin üst sıralarında yer almış bunu da Balıkesir Kuzu Eti Coğrafi İşareti ile taçlandırmıştır. Ayrıca ilimiz sahip olduğu yem sanayii ile de önde gelen şehirlerdendir. Bakan tarafından açıklanan reform paketinde yer alan önlemler ve desteklemelerle küçükbaş hayvan varlığımızın artacak olması ülkemizin et açığı sorununu da çözecektir” dedi.

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