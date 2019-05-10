Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula:

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Balıkesir'in Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmesi sonrasında Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula açıklama yaptı. Kula, Türkiye genelindeki 6 endüstri bölgesinde 49 bin yeni istihdam sağlanarak 23,1 milyar TL'lik yeni yatırımın sevindirici olduğunu ifade etti.

Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula yaptığı açıklamada, “Geçen yıl Türkiye'nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edilen İzmir - Aliağa'daki Star Rafinerisi'nin ardından 5 şehirde 6 bölgeye daha aynı statü verildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Balıkesir, Bursa, İstanbul, Mardin ve İzmir'de 6 özel endüstri bölgesi ilan edildi. Söz konusu bölgelerde toplam yatırım tutarının 3,7 milyar dolar olması planlandı. Bunun yüzde 95'inin sıfırdan yeni yatırım olduğu belirtildi. Bu kapsamda, ilimizde Altıeylül ilçesinde, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ'ye ait bir alan endüstri bölgesi ilan edilmiştir. Balıkesir'deki özel endüstri bölgesinde kağıt ve karton fabrikası faaliyete geçti. 165 milyon dolarlık yatırımla üretime başlayan fabrikaya, gelecek dönemde 240 milyon dolarlık ilave yatırım yapılması bekleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın da ifade ettiği gibi söz konusu endüstri bölgelerinde 49 bin yeni istihdam sağlanacak ve 23,1 milyar TL yeni yatırım yapılacaktır. Balıkesir Ticaret Odası olarak, Resmi Gazete'de ilan edilen 6 endüstri bölgesinden birinin ilimizde olmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Hammadde ve pazara yakınlığı ile cazibe merkezi haline gelen ve yatırımcıların ilgi odağında olan Merkez ve İlçe Organize Sanayi Bölgelerimiz başta olmak üzere istihdam ve yatırım getirecek yeni endüstri bölgeleri kurulmasını bekliyoruz” diye konuştu.