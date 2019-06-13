Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 'İleri Verimli Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi'nin içerisinde belirtilen sektörlerdeki imalatların desteklenmesine büyük katkıda bulunacağını açıkladı. Kula, işletmelere sunulan 30 milyar TL'lik finansman imkanının yatırım, üretim ve istihdam seferberliğine yeni bir soluk getireceğine inandığını da ifade etti.

Üretime büyük katkı sağlayacak

İVME kredisi ile ilgili açıklama yapan Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, “Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak tarafından açıklanan İVME Kredisi, paket içeriğinde belirtilen sektörlerdeki imalatların desteklenmesine önemli katkı sağlayacak ve bu sayede imalat sanayinin milli gelire katkısını daha da artıracaktır. Balıkesir 2018 yılını 192 Milyon Dolar ihracat fazlası ile kapatmış ve dış ticaret fazlası vermiş bir şehirdir. İlimiz, bu desteklerle birlikte ülkemizin milli ekonomi hamlesine ivme kazandırmaya devam edecektir. Kredinin kullanım ve başvuru koşulları ile hangi sektörlerin krediden faydalanabileceğine ilişkin, İVME Kredi paketini uygulayacak olan 3 Kamu Bankası olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Şubelerinden detaylı bilgi alınabilecektir” diye konuştu.

30 milyar TL finansman destek

30 milyar TL'lik finansman kredinin üretime ve istihdama büyük katkı sağlayacağını belirten Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, “Balıkesir Ticaret Odası olarak, işletmelere sunulan 30 milyar TL'lik finansman imkanının yatırım, üretim ve istihdam seferberliğine yeni bir soluk getireceğine inanıyoruz. Söz konusu İVME Finansman Paketinin Türkiye'nin uzun yıllardan bu yana kanayan yarası olan cari açık için de bir çare olmasını umuyoruz. Özellikle verimlilik, kapasite artırımı yapmak isteyen yada teknolojilerini yenilemek isteyen firmalarımızın güncel faiz oranlarından daha düşük faiz oranları ile kullandırılacak olan İVME Kredisinden faydalanmaları önem arz etmektedir. İş dünyamızın yüzünü güldürecek, istihdama da olumlu yansımaları olacak” ifadelerini kullandı.