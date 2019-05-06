Balıkesir trafik raporu açıklandı

Trafik ekipleri 850 bin aracı denetlediğini açıklandı.

Gökmenoğlu, "Trafiğe çıkan araçları sıkı bir şekilde denetliyoruz"

Balıkesir 2018 yılı içinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde 849 bin 836 aracı denetleyerek, kusurlu araç kullanan 216 bin 970 sürücüye idari para cezası uygulandığını açıkladılar. Salih Tozan Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte konuşma yapan Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Serdar Gökmenoğlu yaptı. Trafik kazalarının önlenmesine ve azaltılmasına yönelik yapılan eğitim çalışmalarında, saygıya dayalı trafik bilincinin oluşmasına önem verdiklerini ifade eden Şube Müdürü Gökmenoğlu, " Trafik kazaları, toplum genelini ilgilendiren üzücü ve yıkıcı sonuçlarıyla, ülkemiz ve ilimizin öncelikli sorunları arasında yer almaktadır. Ülkemizde güvenli bir trafik ortamının sağlanması, yasal düzenleme ve denetleme hizmetlerinin ifasıyla birlikte yol kullanıcılarının eğitimi, ilk yardım, kurtarma ve mühendislik hizmetlerinin etkili ve sürekli bir şekilde yapılması ile mümkün olabilir. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü olarak trafik kazalarının önlenmesi ve trafik sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarımızda, denetim faaliyetlerinin yansıra başta okul çağındaki öğrencilerimiz olmak üzere, tüm yol kullanıcılarına yönelik eğitim ve bilgilendirme amaçlı projeler geliştirilerek uygulamaktayız. Balıkesir'de 2018 yılı içerisinde 849 bin 836 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve kusuru görülen 216 bin 970 sürücüye cezai müeyyide uygulanmıştır. Unutulmamalıdır ki; alınan trafik tedbirleri vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumaya yöneliktir. Eğitim faaliyetlerimiz kapsamında yürütmekte olduğumuz Trafik Dedektifleri Projesi, il merkezi ve altı ilçemizde uygulanmış olup, proje kapsamında 2018 yılı içerisinde 31 okulda toplam 3 bin 213, 2019 yılında 4 aylık süreçte 15 okulda bin 653 öğrenciye eğitim verilmiştir. 2018 yılında il genelinde 45 bin 484, 2019 yılında 4 aylık süreçte 20 bin 465 araç sürücüsü ve yayaya eğitim semineri verilmiştir. Bu çalışmalarımız artarak devam edecektir. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü olarak yapmış olduğumuz eğitim ve denetleme faaliyetleri sonucunda, 2019 yılının ilk dört ayında, bir önceki yıla oranla meydana gelen ölümlü Trafik Kazalarının sayısında yüzde 13, kazalarda kaybetmiş olduğumuz vatandaşlarımızın sayısında yüzde 33 oranında azalma olduğu, yaralı sayısında ise yüzde 5 oranında azalma olduğunu memnuniyetle duyuruyoruz" şeklinde konuştu.

Müdür Zeybek, " Trafikte, Öncelik Yayanın"

Programda konuşan İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ise konuşmasında şunları söyledi: "İçişleri Bakanlığı tarafından 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla 2019, 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edildi. Araçlar yaya geçidini ve yayayı gördüğü zaman yavaşlayacak. Birbirimize saygılı olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu görevi jandarma ile birlikte yapmaya da devam edeceğiz. İnşallah öyle zaman gelecek ki bizler kontrolleri hiç yapma gereği duymayacağız. Bunun dışında ne zaman trafik polisini daha az görürsek, görmeye başlamışsak ülkemizde bu anlamda yol aldığımızı görürüz. Araç sayısında artış var, sürücü sayısında artış var. Hem ölümlü kaza hem de yaralamalı kaza sayımızda bir önceki yıla göre ciddi düşüş var. Bu sevindirici bir durum. Trafik haftasının hepimiz açısından, ülkemiz açısından, insanlık açısından yeni bir farkındalık oluşturulması açısından hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Vali Yazıcı, Trafikte duyarlı olmak zorundayız"

Program sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Ersin Yazıcı da şu görüşlere yer verdi: "Trafik kazalarının, sürücülerin ve yayaların trafik kurallarını ihlal etmeleri sonucu meydana gelmekte olduğu göz önüne alındığında, bu kazaların en az seviyeye çekilmesi için hem yayaların, hem de sürücülerin trafik kurallarına eksiksiz uymaları gerekmektedir. Bu sebeple, bu hafta boyunca okullarımızda, kurumlarımızda ve basınımızda yapılacak bilinçlendirici etkinlikler büyük önem arz etmektedir. Bizler, kendimiz için olduğu kadar başkalarının güvenliği için de trafik konusunda duyarlı olmak zorundayız. 2019 yılı 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganı ile yaya öncelikli trafik yılı olarak ilan edildi. Bu çerçeve içerisinde Emniyet ve Jandarma teşkilatımız çeşitli bilinçlendirme faaliyetleri yürütüyor. Trafik güvenliği bütün toplumu ilgilendiren en önemli konulardan biridir. Herkes trafik kurallarına uyma alışkanlığını kendi güvenliği için istemeli ve buna inanmalıdır. Trafik kurallarına uymak her insanın hem kendisine, hem de bütün topluma karşı sorumluluğudur. Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası münasebetiyle, bütün vatandaşlarımızı trafik konusunda daha duyarlı davranmaya, saygı ve hoşgörü çerçevesinde belirlenmiş kurallara azami ölçüde riayet etmeye davet ediyor, kazasız günler temennisiyle, tüm vatandaşlarımızın ve görevlilerimizin 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nı kutluyorum."diye konuştu.

Protokol üyeleri programın ardından meydanda açılan stantları gezdiler. Programda trafik ve karayolları ile ilgili uyarı ve bilgi broşürleri de dağıtıldı. Vali Ersin Yazıcı daha sonra Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle motosiklet sürücülerine kask dağıttı.