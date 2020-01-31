Balıkesir Triatlon, Aquatlon, Duatlon Yarışlarına Ev Sahipliği Yapılacak

Dursunbey, Marmara ve Balıkesir Avlu'da farklı tarihlerde Triatlon, Aquatlon, ve Duatlon yarışları yapılacak. Türkiye genelinden binlerce sporcunun katılacağı organizasyon için imzalar atıldı.

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından Balıkesir'de gerçekleşecek olan organizasyonların protokolleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde gerçekleşen imza töreni ile yarış takvimine alındı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan vekili Ramazan Bahçavan'ın makamında gerçekleşen imza törenine Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya katıldı.

İmza töreni sonrası açıklama yapan Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Balıkesir'in Triatlon için çok önemli bir il olduğunu ve atılan imzalar ile Balıkesir'e verilen önemin gösterildiğini söyledi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy'un Triatlon'a çok önem verdiğini ifade eden Yalçınkaya, Balıkesir'de bu yıl üç farklı organizasyon gerçekleştireceklerini söyledi.

8 Mart'ta Dursunbey'de Kros Duatlon Yarışları Yapılacak

Federasyon bünyesinde ilk kez kros duatlon yarışlarının gerçekleşeceğini ifade eden Bayram Yalçınkaya; “Federasyonumuz bünyesinde ilk kez kros duatlon yapacağız. Bu yarışları Dursunbey İlçemizde 8 Mart'ta gerçekleştireceğiz. Dursunbey'de mücadele biraz toz, toprak, çamur çünkü bizim branşımız biraz güçle, savaşmayla, mücadele ile alakalı. Sporcularımızı mart ayı başında gerçekleşecek olan Dursunbey yarışlarımıza bekliyoruz” dedi.

13-14 Haziran'da Marmara Adasında Triatlon ve Aquatlon Yarışları Yapılacak

Türkiye Triatlon Federasyonu olarak 13-14 Haziran tarihlerinde Marmara Adalar Belediyesi ev sahipliğinde triatlon yarışlarını Avşa adasında gerçekleştireceklerini ifade eden Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya; “Çok önemsediğimiz ve triatletlerin çok hoşuna gideceğini düşündüğümüz, Marmara Adaları içerisinde bulunan Avşa adasında bu yıl Haziran ayında puanlı triatlon yarışı yapacağız ve yarışların çok şenlikli geçeceğini düşünüyoruz” dedi.

Balıkesir Avlu'da ETU CUP Avrupa Şampiyonası

Geçtiğimiz yıl Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin çabaları ile yapılamaz denilen triatlon yarışlarının Avlu'da gerçekleştiğini hatırlatan Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya, Balıkesir Avlu alışveriş merkezinde bu yıl Etu Cup Avrupa şampiyonasını gerçekleştireceklerini söyledi. Yalçınkaya; “Uluslar arası federasyonun protokollerini az önce imzaladık. Ağustos ayında burada hem elitler hem gençler Avrupa kupası gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi Avlu'da gerçekleşecek. Avlu'da Büyükşehir Belediyesinin özellikle burada çok büyük emeği var. Çünkü kanalda ilk kez geçen yıl bir yarış yaptık. Bu sene o kanalı daha da kullanılabilir hale getirmeyi düşünüyorlar. Hatta o kanalda ileriki dönemlerde yazın tüm sporculara kurs vermeyi düşünüyorlar. Bizde böyle bir şeye bir nebzede olsa katkı sağlamış olacağız. İlk kez biz federasyon olan bir AVM içerisinde görselliği çok yüksek bir yarış yapıyoruz. O yüzden sponsorların da ciddi ilgisini çekiyor bu yarış. Ben Balıkesir'in saygıdeğer Başkanlarımıza Triatlon'a verdikleri destek için teşekkür ediyorum. İnşallah ilk olimpik sporcumuzun da Balıkesir'den çıkmasını diliyorum” dedi.