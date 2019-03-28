Balıkesir TÜBİTAK ödüllerine abone oldu

Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü Bursa'da gerçekleştirilen TÜBİTAK Bölge finallerinde 17 proje ile büyük başarı gösterdi.

Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü TÜBİTAK'ta rekor kırmaya devam ediyor. TÜBİTAK 13. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması, Bursa'da gerçekleştirilen ödül töreni ile sona erdi. Bursa Bölge Finalinde 5 birincilik, 6 ikincilik, 6 üçüncülük elde eden Balıkesir, finallere damga vuran il oldu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde bölge finalleri öncesi konuşma yapan TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Özkan: "Bilim ve teknoloji çağında, nitelikli gençlere çok ihtiyacımız var. Sorumluluk bilinciyle düşünen, sorgulayan ve üreten insanlar olmalıyız. Bu yarışmaya katılarak TÜBİTAK ailesine güç veren siz değerli gençlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Yıldız, “Son yılların en büyük başarılarından birini elde ettik”

Ödül töreni sonrasında Bursa Bölge Finalinde Balıkesir'i temsil eden öğrencilerle tek tek görüşerek, tüm öğrenci ve öğretmenlere teşekkür belgesi ve plaket takdim eden İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: “40 proje ile yer aldığımız Bursa Bölge Finalinden 5 birincilik, 6 ikincilik ve 6 üçüncülük ile dönüyoruz. Türkiye Finaline katılmaya hak kazanan 12 projeden 5 tanesi Balıkesir'e ait. Bugün Bursa'da TÜBİTAK finallerinde konuşulan tek il vardı: O da Balıkesir. Bu, bizler için tarif edilemez bir gurur. Bizlere bu gururu yaşatan öğrencilerimize; bu güzel tabloda büyük emekleri olan Valimiz Ersin Yazıcı başta olmak üzere, tüm idareci ve öğretmenlerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Yarışma sonunda verilen ödüller, bu sürecin “amacı” değil, gençlerimizi bilimsel çalışma yapmaya motive eden bir araçtır. En önemli ödül, hiç şüphesiz öğrenci ve danışman öğretmenlerimizin proje sürecinde elde etmiş oldukları kazanımlardır. Türkiye finaline katılmaya hak kazanan öğrencilerimize başarılar diliyor; Balıkesir'i ve okullarını orada da en güzel şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum” dedi.