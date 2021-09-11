Balıkesir. turizmde tüm zamanların rekorunu kırabilir

Dr. Muammer Bezirgan, Balıkesir'in 2021 yılında turizmde tüm zamanların rekorunu kıracağını ifade etti. Balıkesir olarak pandemi ile mücadelede başarılı bir sınav verdiğimizi belirten Bezirgan, “Aşılamada mavi kategoriye ulaşan 5.il olduk. Bu alandaki başarımızın turizm rakamlarına yansıyacağını düşünüyorum. 2021 yılında Balıkesir için turizmde rekor yılı olacak” iddiasında bulundu. Bezirgan'ın Balıkesir turizm sezonu ile ilgili değerlendirmeleri şu şekilde:

Pandeminin yaralarını sarmaya başladık, her taraf doldu

Yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden pandemi süreci tüm sektörleri olduğu gibi turizm sektörünü de derinden etkiledi. Bu yıl yaz aylarının başında seyahat yasaklarının kaldırılması, tedbirlerin esnetilmesi ile çoğu insan tatil planları yapmaya başladı. Haziran ayının ortalarında başlayan hareketlilik Kurban bayramında zirve yaptı. Okulların açılmasıyla birlikte talepte bir azalmanın olduğunu görüyoruz. Ancak tatil için Eylül ve Ekim aylarını bekleyen bir kitle var. Bu yıla özgü talebin sonbahar aylarında da devam edeceğini düşünüyorum.

Balıkesir turizminde tüm zamanların dekoru gelebilir.

Tüm Türkiye'de yaşanan iç pazar hareketliliğinin Balıkesir ve ilçelerinde de yoğun olarak yaşandığını ifade eden Bezirgan “ Turizm Bakanlığı ve TUİK henüz yaz dönemi turizm istatistiklerini yayınlamadı. Ancak konaklama işletmelerinden aldığım bilgiler, saha gözlemleri ve Koca seyit havalimanındaki yolcu trafiği vb. gibi ön verilere göre Balıkesir'de turizm patlaması yaşandığını söyleyebilirim. Özellikle 9 günlük kurban bayramı tatili döneminde iç pazarda pandemi öncesi dönemden çok daha fazla bir taleple karşı karşıya kaldık. Türsab'a göre iç pazarda Türkiye genelinde 10 milyonun üzerinde kişi, yaz döneminde şehirlerarası seyahate katıldı, otellerdeki iç pazar dolulukları 2019'un yüzde 35-40 üzerinde gerçekleşti. Bu rakamların Balıkesir içinde geçerli olduğu düşüncesindeyim. Benim beklentim Balıkesir turizminin 2019 yılına göre yüzde 25'lik bir artış yaşandığı yönünde. Böyle bir sonuç gerçekleşirse 2021 Balıkesir turizminin rekor yılı olabilir.

Balıkesir' de dış pazarlara açılmanın vakti geldi

Balıkesir olarak iç pazarda rüştümüzü çoktan ispatladık. Artık dış pazarlara yönelmeliyiz. Bulgarların ve Sırpların bölgemize yönelik talepleri başladı. Balkan ülkeleri bizim için çok doğru bir hedef kitle. Havalimanlarımız, milli parklarımız, kültürümüz, denizlerimiz, yaylalarımız, gastronomimiz ve tarihimiz ile bir turistin isteyebileceği her şeye sahibiz. Tek ihtiyacımız olan bu enerjiyi harekete geçirmek. Turizmde üst sıralarda yer almak istiyorsak dış pazar olmazsa olmazımız. Rehavete kapılmamalı, pandemi sonrası turizm stratejilerine odaklanmalıyız” dedi.