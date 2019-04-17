Balıkesir turizmin göz bebeği olacak

'sü düzenlenen 'Turizm Haftası' Balıkesir'de dolu dolu etkinliklerle başladı.

Balıkesir Valiliği himayesinde, Balıkesir Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Havran Belediyesi 'Turizm Haftası' nedeniyle Havran Kent Müzesinde kokteyl verdi.

Toplumda turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri devam ediyor.

Düzenlenen etkinlikte duygularını ifade eden Vali Yazıcı, Balıkesir'in turizm potansiyeline işaret ederek, "Turizm konusunda atılacak birçok adım var. Ama güçlü bir işbirliği ve koordinasyon ile birçok problemin üstesinden geleceğimize ve Balıkesir turizmini hak ettiği noktaya taşıyacağımıza inanıyorum" dedi.

Hiçbir yörede Balıkesir'deki kadar zengin çeşidin bir arada bulunmadığını hatırlatan Vali Yazıcı, "Hepimize düşen görev, daha kaliteli hizmet vermek, daha nitelikli tesislerle turist çekebilmek, gelenlerin daha uzun süreli burada kalmalarını sağlamaktır. Bu anlamda el birliği ile bazı şeyleri yapmamız gerekiyor. Son birkaç yılın gelişimi ve bu yıl gerçekleşecek bazı olayları gerçekleştirdiğimizde Balıkesir'in turizmde daha etkin olabileceğine inanıyorum. Hiçbir yörede Balıkesir'deki kadar zengin çeşit bir arada bulunmuyor. Bunları değerlendirmek için organizasyona ihtiyaç var. Bu konuda yürütülen bazı faaliyetler var. Balıkesir'den bahsettiğimiz zaman ülkemizin önemli turizm merkezlerinden birinden bahsetmiş oluyoruz. Balıkesir'de turizmin her çeşidi var. Vatandaşlarımızın da gelen turistlere yardımcı olması gerekiyor. Bu bizim turizmden aldığımız payı artıracaktır. Önümüzdeki süreç Balıkesir için güzel bir süreç olacaktır. İlimize gelen turist sayısını iki katına çıkarmak için çalışıyoruz. Bu kentte hepimiz yaşıyoruz. Bu kenti daha iyi tanıtmak hepimizin ortak görevidir. Hepimiz aynı dili konuştuğumuz zaman sonuca gideriz. Balıkesir, herkesin ortak hareket etmesi gereken, herkesin koordineli çalışması gerektiği ve doğru bir planlama ile hızlı hareket edilmesi gereken bir yer. Turizm haftamızda destek veren tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ederim." dedi.

Düzenlenen programa Vali Ersin Yazıcı'nın yanı sıra, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, üniversite öğrencileri, sivil toplum örgütleri ve ilgili özel sektör temsilcileri, oteller, acentalar ve ulaşım hizmeti veren kuruluşların temsilcileri de katıldı.