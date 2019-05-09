Balıkesir Ülkü Ocaklarından sokak iftarı

Balıkesir Ülkü Ocakları tarafından sokakta düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde çok sayıda vatandaş bir araya geldi. Ezanın okunmasıyla birlikte sokakta kurulan masalarda iftar açtılar. Hep birlikte yenilen yemeğin ardından iftar okunan dualarla sona erdi. Mübarek Ramazan ayından bir iftar yemeğini daha vermenin mutluluğunu yaşayan Balıkesir Ülkü Ocakları Başkanı Halil Görmen yaptığı açıklamada “Balıkesir Ülkü Ocakları olarak geleneksel hale getirdiğimiz bugünde Balıkesirli vatandaşlarımızla beraber orucumuzu açtık. Tüm Balıkesirli hemşerilerimizi iftar soframıza bekleriz”dedi.