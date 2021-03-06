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Balıkesir Üniversite hastanesi 1 yılda 130 bin test yaptı

Balıkesir Üniversite Hastanesi pandemi salgının başladığı Mart 2020 ayından bu güne kadar 130 bin 764 test gerçekleştirdiği açıklandı.


Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş bir paylaşım yaparak yaklaşık 1 yıllık sürede 130 bin 764 test gerçekleştirildiğini söyledi. Rektör İlter Kuş paylaşımında şu görüşlere yer verdi: “Salgın sürecinin başında üniversite hastanemizde kurduğumuz ve Sağlık Bakanlığımızca yetkilendirilmiş ilk 37 laboratuvardan biri olan Covid-19 PCR tanı merkezimizde, 24 Mart 2020 tarihinden bu yana toplam 130 bin 764 test gerçekleştirilmiştir. Laboratuvarımız 7/24 esasına göre çalışmalarına devam etmektedir. İl sağlık müdürlüğümüzle koordineli bir biçimde çalışmaya devam edeceğiz” açıklaması yaptı.

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