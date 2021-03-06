Balıkesir Üniversite hastanesi 1 yılda 130 bin test yaptı

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş bir paylaşım yaparak yaklaşık 1 yıllık sürede 130 bin 764 test gerçekleştirildiğini söyledi. Rektör İlter Kuş paylaşımında şu görüşlere yer verdi: “Salgın sürecinin başında üniversite hastanemizde kurduğumuz ve Sağlık Bakanlığımızca yetkilendirilmiş ilk 37 laboratuvardan biri olan Covid-19 PCR tanı merkezimizde, 24 Mart 2020 tarihinden bu yana toplam 130 bin 764 test gerçekleştirilmiştir. Laboratuvarımız 7/24 esasına göre çalışmalarına devam etmektedir. İl sağlık müdürlüğümüzle koordineli bir biçimde çalışmaya devam edeceğiz” açıklaması yaptı.